Universidad de EE.UU. cancela clases tras amenazas antisemitas

La Universidad de Cornell anunció el jueves que canceló las clases durante un día después de que un estudiante fuera acusado de proferir amenazas antisemitas, incluida una de "disparar" contra un comedor que sirve comida kósher.



El viernes no habrá clases para observar un "día de la comunidad, en reconocimiento de la extraordinaria tensión de las últimas semanas", dijo a la AFP una portavoz de la universidad de la Ivy League.



Las amenazas supuestamente proferidas por Patrick Dai, de 21 años, se producen en medio de lo que, según el gobierno estadounidense, es un aumento de los actos antisemitas e islamófobos tras la guerra entre Israel y Hamás que comenzó el 7 de octubre.



Según el Departamento de Justicia, Dai supuestamente publicó en un foro de discusión de Cornell "llamando a la muerte de personas judías", con una publicación en la que decía que iba a "disparar al 104 oeste", un comedor que atiende principalmente a estudiantes judíos y que está al lado del Centro Judío de Cornell.



En otro mensaje, Dai supuestamente amenazó con "apuñalar" y "degollar" a cualquier varón judío que viera en el campus, "violar y arrojar por un acantilado a cualquier mujer judía y decapitar a cualquier bebé judío", dice el comunicado, que añade que Dai también amenazó con disparar a estudiantes judíos en el campus de la escuela en Ithaca, Nueva York.



Fue detenido el martes y se le acusa de "publicar amenazas de matar o herir a otra persona utilizando comunicaciones interestatales", según la fiscalía.



"No toleraremos el antisemitismo en Cornell, de hecho, no toleraremos el odio en ninguna de sus formas, incluidos el racismo y la islamofobia", declaró el jueves la presidenta de Cornell, Martha Pollack.



Tras el arresto de Dai, los presidentes de nueve universidades israelíes, en una carta abierta a sus colegas estadounidenses, acusaron a muchos campus estadounidenses de convertirse en "caldos de cultivo para sentimientos antiisraelíes y antisemitas, en gran medida alimentados por una comprensión ingenua y sesgada del conflicto".



En Harvard, Stanford y la Universidad de Nueva York, los enfrentamientos que involucran estudiantes, profesores y administradores explotaron hasta convertirse en debates virales en las redes sociales y acusaciones de antisemitismo, islamofobia y amenazas a la libertad de expresión.