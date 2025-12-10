Unesco reconoce el son cubano y otros nueve patrimonios inmateriales latinoamericanos

La práctica del son cubano y otras nueve expresiones latinoamericanas fueron reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. El reconocimiento de la cofradía de las flores y las palmas de Panchimalco es el primero de estas características para El Salvador.

Un comité intergubernamental de la Unesco debate desde ayer, martes (9.12.2025), hasta 68 candidaturas que buscan integrar una de sus listas del Patrimonio Inmaterial durante su reunión anual, celebrada este año en Nueva Delhi.

Son cubano, joropo, cuarteto cordobés, danza aymara

En la presente edición, destacan las candidaturas musicales como la práctica del son cubano, género resurgido gracias al proyecto Buena Vista Social Club a finales de la década de 1990, reconocido este miércoles.

El martes, UNESCO ya reconoció el joropo de Venezuela y el cuarteto de la ciudad argentina de Córdoba. Y este miércoles la sarawja de Moquegua, que combina música y danza aymara en Perú.

Manifestaciones vinculadas a la religión también entraron en la prestigiosa lista, como la Fiesta de la Virgen de Guadalupe, de la boliviana Sucre, y la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, México.

Chile sumó un nuevo patrimonio inmaterial mundial con la inclusión del circo de tradición familiar.

Con este reconocimiento, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura busca alentar a los países a proteger su "patrimonio vivo", como tradiciones orales, artes escénicas y rituales.

Artesanía ancestral de Paraguay y casa quincha de Panamá

La UNESCO comenzó la sesión con la inscripción de once candidaturas en su lista del patrimonio inmaterial que requieren "medidas urgentes de salvaguardia", entre ellas la artesanía ancestral ñai'upo de Paraguay, tradición de piezas de cerámica hecha y transmitida principalmente por mujeres, y los procesos de construcción de la casa quincha y de la junta de embarre en Panamá.

Antes del inicio de la reunión en Nueva Delhi, que concluye el sábado, 788 prácticas provenientes de 150 países ya formaban parte de las listas de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial.

Reconocimiento para tradición cultural de El Salvador

La cofradía de las flores y las palmas de Panchimalco se convirtió este miércoles en la primera manifestación de El Salvador en recibir este prestigioso reconocimiento.

La nación centroamericana declaró en 2023 como patrimonio inmaterial nacional esta celebración "con raíces indígenas marcadas que se remontan a la época colonial", según la candidatura aprobada.

La celebración, vinculada con la veneración de la Virgen María, fusiona rituales, música, bailes y comida tradicionales, entre los que destaca la procesión de palmas adornadas con flores silvestres.