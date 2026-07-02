Una hora después de rescatar a Hernán, cruzrojistas ticos cumplieron promesa a venezolana

El director nacional de Respuesta a Emergencias de la Cruz Roja Costarricense (CRC), Wágner Leiva, expresó en una entrevista con Telenoticias su orgullo por representar a un pueblo "que evidencia el amor hacia otros" con su labor en el rescate de Hernán Gil.

Sus palabras llegan apenas unas horas después de que se lograra la extracción del guarda de seguridad, quien estuvo atrapado bajo toneladas de escombros durante una semana, en La Guaira, al norte de Venezuela, la zona más afectada por dos potentes terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud.

A continuación, un extracto de la conversación:

¿Cómo se siente tras lograr este rescate?

"Orgulloso de pertenecer a un pueblo que claramente es solidario, que evidencia el amor hacia otros cuando se encuentran en condiciones de otros. Las emociones son definitivamente múltiples.

"Sobre todo, debo reconocer que este trabajo requirió el apoyo de un equipo completo de hombres y mujeres. 16 cruzrojistas que estuvimos en este lugar, apoyados por varias Cruz Rojas del mundo y el Gobierno de Costa Rica".

¿Cómo eran las condiciones del lugar?

"Podría decirles que eran miles de toneladas. Era indescriptible el escenario allá abajo, donde siempre es de noche, en donde en ningún momento había luz y había que trabajar con sistemas de luz portátil y que había que instalar sistemas de iluminación que fortalecieran la capacidad de realizar movimientos con seguridad".

¿De dónde tomaron fuerzas para quedarse 114 horas en este operativo de rescate?

"Debo reconocer que efectivamente, no podemos jamás minimizar el gran apoyo que nos dieron grandes equipos de búsqueda y rescate, equipos altamente especializados, pero en etapas posteriores. Dado que desde el domingo, pasadas las 11:30 horas, la Cruz Roja Costarricense inició las labores de detección, triangulación y ubicación de esta persona. Sensores de movimiento, sensores de sonido. Además, muchachos comprometidos.

¿Pudieron conversar con Hernán o algún familiar?

"La esposa de don Hernán, minutos antes de que saliera, estuvo ahí compartiendo y agradeciendo. Es (importante decir) que ese agradecimiento no es únicamente para la Cruz Roja, es para el pueblo de Costa Rica".

Ustedes empezaron a buscar a una persona sin siquiera saber su nombre y terminaron sacando a una persona.﻿

"Es importante destacar que el plan de localización de la persona, a pesar de los equipos con los que contamos, se suma al apoyo de otras grandes potencias que nos apoyaron, como usted bien lo mencionaba. En un trabajo conjunto, y respetando mucho nuestro plan de acción y el mando, diferentes países iban aportando el equipo tecnológico.

"Tener a más de siete países evidenció claramente el nivel técnico que requería este rescate. Sobre todo el nivel de educación y respeto que tuvieron hacia la institución costarricense, destacando la labor que estaban haciendo nuestros muchachos".

¿Cómo están los rescatistas? ¿Qué viene para la Cruz Roja Costarricense?

"Claramente, los muchachos están muy emocionados, muy motivados al tope. Son emociones, te preparas para esto durante muchos años.

"La sensación de que podemos todos los que están mirando seguir salvando vidas con acciones que apoyen al pueblo venezolano y a todos los seres humanos del mundo. Los muchachos tratarán de descansar un rato.

"Pero es importante destacar que terminamos la labor de rescate de Hernán y una hora después estábamos cumpliendo la palabra que dimos a una señora de poder realizar un orificio en un edificio anexo, a través de sistemas de cuerdas y para hacer llamados de escucha para tratar de detectar a alguien con vida. No fue posible, no respondió nadie. Pero creo que esta venezolana entendió que el pueblo de Costa Rica siempre estará presente para ellos.