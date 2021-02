"Una gran tristeza y un enorme dolor", dice Neymar por su lesión

París, Francia | La estrella del París Saint-Germain Neymar, que conoció este jueves su baja para la visita al FC Barcelona el martes, debido a una lesión que le tendría fuera de la competición un mes, compartió en redes sociales su "gran tristeza" e "inmenso dolor" por este nuevo contratiempo.

"Una gran tristeza, un dolor inmenso y lágrimas sin parar. Una vez más dejaré un tiempo de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol", escribió el futbolista en Instagram.

"A veces me veo molestado por mi estilo de juego, por regatear y acabar recibiendo golpes constantemente. No sé si el problema es mío o lo que hago en el campo. Esto me deja realmente triste", añadió.

"Me pone muy triste escuchar a jugadores, entrenadores y comentaristas, o a cualquiera, decir que tengo que aguantar, que me tiro, que me quejo demasiado o que soy un mimado. Sinceramente, eso me entristece y no sé hasta cuándo lo soportaré. Todo lo que quiero es ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS", concluyó en su mensaje.

Neymar aludía a las declaraciones del entrenador del Caen (2ª división), Pascal Dupraz, que tras el partido de treintaidosavos de final de la Copa de Francia del miércoles (victoria del PSG por 1-0) le reprochó sus quejas.

Neymar se dañó por un golpe en el partido en Normandía y sufre "una lesión del aductor largo izquierdo", indicó el PSG, que evaluó su tiempo de baja en unas cuatro semanas.

Eso hace que el astro brasileño sea baja principalmente para el importante partido del martes de la próxima semana en el estadio del FC Barcelona, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

