Una genialidad de Semenyo le da la FA Cup al City y hunde al Chelsea

Londres, Reino Unido | Con un gol espectacular de Antoine Semenyo en la segunda mitad, el Manchester City derrotó al Chelsea y se proclamó campeón de la FA Cup este sábado en Wembley.

La derrota dejó a los Blues sin títulos esta temporada y en una posición comprometida en la Premier League, que incluso podría dejarlos fuera de las competiciones europeas.

El trofeo representa el vigésimo título de Pep Guardiola al frente del City y el segundo de esta campaña, tras conquistar también la Copa de la Liga, mientras el club continúa peleando por la Premier con el Arsenal a falta de dos jornadas.

Un gol para la historia

El tanto de Semenyo, definido de tacón ante más de 83.000 espectadores, quedará entre los goles más recordados en finales de la FA Cup, junto a nombres históricos como Ricky Villa, Michael Owen, Roberto Di Matteo y Steven Gerrard.

La jugada nació tras un inteligente desmarque de Erling Haaland por el costado derecho del área del Chelsea. El noruego asistió hacia atrás y Semenyo resolvió con un exquisito taco al palo largo.

El atacante, de 26 años y fichado por el City en enero procedente del Bournemouth, nació muy cerca de Stamford Bridge, estadio del Chelsea, en el oeste de Londres.

El conjunto londinense también generó peligro, especialmente por medio del argentino Enzo Fernández, pero volvió a fallar en la definición.

Así, el Manchester City volvió a conquistar la Copa de Inglaterra tres años después de su último título en el torneo, tras perder las finales de 2024 ante el Manchester United y de 2025 frente al Crystal Palace.

“Es muy especial. Estoy muy feliz. Todo lo que ha sido mi etapa aquí en el City ha sido fantástico”, declaró el capitán Bernardo Silva, uno de los veteranos del plantel y quien dejará el club al final de la temporada.

“Ojalá todavía podamos mantener un pequeño sueño por el que luchar en la Premier League”, añadió el portugués.

“Nunca había competido por trofeos como este, así que todo es nuevo para mí. Ojalá podamos terminar el trabajo”, afirmó Semenyo.

El City sueña con otro título

Los Citizens, que atraviesan una racha de 21 partidos sin perder en competiciones domésticas, podrían quedar a cinco puntos del Arsenal si los Gunners vencen el lunes al descendido Burnley.

El City tendrá la oportunidad de reducir nuevamente la diferencia a dos unidades si gana el martes en Bournemouth, en su penúltimo partido de la temporada.

Sin embargo, el Arsenal aseguraría su primer título de liga desde 2004 si vence al Crystal Palace el 24 de mayo.

Por su parte, el Chelsea cerró una temporada sin títulos apenas un año después de proclamarse campeón del Mundial de Clubes.

Además, el conjunto londinense, dirigido interinamente por Calum McFarlane, corre el riesgo de quedarse fuera de las competiciones europeas, ya que ocupa la novena posición de la Premier League a dos jornadas del cierre.

La sequía doméstica del Chelsea también se prolongó con esta cuarta final de copa perdida, después de las de 2020, 2021 y 2022.

El último título nacional de los Blues se remonta precisamente a la FA Cup de 2018.