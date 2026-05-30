"Una emoción diferente", saborea Marquinhos tras su segunda Champions

Marquinhos, defensa y capitán brasileño del París Saint-Germain, se mostró muy contento, luego de ganar su segunda Champions League de manera consecutiva, tras vencer 4-3 en penales al Arsenal.

En declaraciones a Canal+, el brasileño afirmó que vive un sentimiento diferente al del año pasado, cuando levantó el trofeo por primera vez.

"Esto es una emoción diferente. Desde el primer día de la temporada, el entrenador nos dijo que era difícil ganar, pero que ganar dos veces es todavía más difícil. Hoy fuimos un equipo completo.

"La gente que entró marcó el espíritu de este equipo. Ahí estuvo Gonçalo (Ramos), Beraldo, que han hecho su trabajo, que han tirado penales. El ambiente en el Parque de los Príncipes (donde los hinchas se reunieron para seguir el partido en una pantalla gigante) creo que ha sido increíble. ¡Gracias al Parque, gracias a todos los que están en París. Disfrutadlo, ¡pero con moderación!", comentó el futbolista.

Ahora, Marquinhos deberá centrarse en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 con la Selección de Brasil.