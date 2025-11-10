"Una cita de 20 minutos con un depredador de Tinder destruyó mi vida durante años"

BBC Nadia dio por terminada la cita antes de tiempo debido a "señales de alerta".

Una mujer que conoció en Tinder al depredador sexual Christopher Harkins afirma haber sido víctima de amenazas de muerte y abusos que devastaron su salud mental durante años, tras pasar tan solo 20 minutos con él.

Nadia, quien habló por primera vez sobre su cita con este estafador y violador en 2018, declaró que el abuso comenzó después de que ella terminara la cita antes de tiempo debido a las señales de alerta que percibió.

Esta masajista deportiva se encuentra entre las seis mujeres que compartieron sus angustiosas, y a menudo extrañas, experiencias con uno de los estafadores románticos más prolíficos de Escocia en un nuevo podcast de BBC Disclosure: Matched with a Predator (puedes escucharlo en inglés aquí).

La investigación de la BBC reveló que 11 mujeres intentaron denunciar a Harkins ante la policía escocesa ya en 2012.

A pesar de las acusaciones de agresiones físicas, fraudes, amenazas y abusos, Harkins no fue investigado por la policía hasta finales de 2019.

La policía escocesa declaró que las denuncias anteriores se centraban "principalmente en su situación financiera" y que todas se trataron de forma aislada, una situación que esperaban "no se repita ahora".

Harkins pasó casi una década cometiendo delitos contra mujeres que conoció en internet en Escocia y Londres, antes de ser encarcelado en 2024.

Nadia cree que deberían haberlo detenido antes.

Ella es una de las varias víctimas que han pedido a la policía escocesa que se disculpe con quienes intentaron denunciarlo.

Nadia, que ahora tiene 34 años, y Harkins, de 38, hicieron match en Tinder hace siete años.

Intercambiaron mensajes y, después de unas semanas, decidieron salir a cenar en Glasgow.

BBC Christopher Harkins fue finalmente encarcelado y debe cumplir una pena de 12 años.

La primera señal

Para Nadia, la primera señal de alerta surgió cuando fue a recoger a Harkins a su apartamento.

Él abrió la puerta vestido con pantalón deportivo y una camiseta sin mangas, y dijo que estaba demasiado cansado para salir. Sugirió que se quedaran en su apartamento y pidieran comida a domicilio.

"Aquí es donde la cosa se pone rara", recuerda Nadia.

"Entré. El apartamento estaba vacío. Sin muebles. El salón estaba completamente vacío, salvo por un televisor sobre unas cajas".

Harkins se ofreció a prepararle un vodka a Nadia. Cuando ella rechazó el alcohol y se sirvió una Coca-Cola Light, dice que el ambiente cambió.

"Fue como si estuviera teniendo una rabieta interna", explica.

"Me miró como diciendo: '¿Quién te crees que eres? ¿Por qué te sirves algo de tomar?'" Estaba un poco nerviosa y serví hasta el borde del vaso. Al girarme, derramé la Coca-Cola".

Tenía una mirada de loco. Me dijo algo como: "Eres muy torpe, no respetas mi propiedad. Eres una payasa".

"Recuerdo haber pensado: '¿Hablas en serio?'. Era suelo laminado".

"Le dije: 'Mira, me voy'. Y señaló la puerta y empezó a maldecir".

"Estaba aterrorizada. Pensé que me iba a seguir. Me subí al auto, cerré las puertas con llave y listo", cuenta Nadia.

"Pensé que ahí terminaba todo, pero empeoró muchísimo".

"No te imaginas cómo afectó mi vida una interacción de 20 minutos con este tipo".

El acoso

El rechazo parece haber sido un detonante importante para Harkins, quien comenzó a acosar a Nadia con llamadas y mensajes en cuanto ella se marchó.

El primero decía: "¿Cómo te atreves a tener la osadía de irte de una cita conmigo?".

A medida que la situación se intensificaba durante las horas siguientes, Nadia afirma que Harkins la amenazó con lanzarle una bomba molotov a su casa, matarla y atacar a su padre.

También la insultó repetidamente con comentarios sobre su aspecto.

Esto tuvo un impacto devastador en la autoestima de Nadia, algo que le había costado mucho recuperar tras atravesar un período difícil de su vida.

"Recibí mensajes diciéndome que era una vaca gorda", relata.

"Que era una impostora. Que parecía una cerda. Que llevaba demasiado maquillaje. Eso continuó durante toda la noche. Lloré tanto que me dolió la cabeza. A las 6 de la mañana seguía insultándome".

"Recuerdo mirarme al espejo y sentir vergüenza de mí misma". Él sabía que había bajado de peso y que había estado yendo al gimnasio. Cuando creía estar en mi mejor momento, literalmente me lo arrebató".

BBC Nadia empezó a recibir mensajes amenazantes e insultos.

Al día siguiente de su cita, Nadia denunció las amenazas y el abuso a la policía. También reprodujo una grabación de una llamada telefónica de Harkins.

Allí, se le oye decir que iría a la casa del padre de ella, lo sacaría a rastras y le daría una paliza.

"Me dijeron que no podían hacer nada por mí", recuerda Nadia.

"Dijeron que no había ninguna amenaza directa; que si hacía algo, los llamara inmediatamente".

"Nadie me tomó declaración. No querían ayudarme. Gritaba desde el tejado: '¡No puedo permitirlo! ¡No saben de lo que es capaz! ¡Me está amenazando!'".

"Si hubieran hecho algo entonces, se podrían haber hecho muchas cosas por las chicas que acosaba", apunta.

Harkins continuó acosándola mucho después de que terminara su cita. Nadia bloqueó su número, pero más de un año después, él seguía contactando por redes sociales a personas que ella conocía.

"El estado mental que me provocó, si no hubiera tenido a mi hija, me habría quitado la vida", dice ella.

BBC Entre las estafas de Harkins se incluía fingir que reservaba vacaciones románticas para mujeres que conocía en aplicaciones de citas.

Delitos recurrentes

Harkins cumple una condena de 12 años de prisión tras ser declarado culpable de 19 delitos contra 10 mujeres, incluyendo violencia física y sexual.

Inicialmente, fue acusado de comportamiento amenazante y abusivo hacia Nadia, y de amenazar a su familia.

Como parte de un acuerdo con la fiscalía, se aceptó su declaración de inocencia respecto a ese cargo, y Harkins se declaró culpable de robar más de 214.000 libras esterlinas (US$282.000) a mujeres mediante estafas de viajes, esquemas de inversión fraudulentos y utilizando sus identidades para obtener préstamos bancarios.

Lo que finalmente desencadenó la investigación por parte de la policía fue que una de las mujeres recurrió a los medios de comunicación en un intento desesperado por desenmascarar a Harkins y proteger a otras.

A esa mujer, la policía también le había negado la ayuda cuando Harkins le estafó 3.247 libras esterlinas (unos US$4.300) por unas vacaciones ficticias.

Su historia se publicó en octubre de 2019. La magnitud de los crímenes de Harkins pronto se hizo evidente y la policía inició una investigación formal.

Se volvió a contactar a Nadia y a otras personas que habían presentado denuncias en el pasado y, esta vez, se les pidió que prestaran declaración.

Harkins fue juzgado en 2024. Mientras Nadia leía el testimonio de una mujer que había sido violada por Harkins, tuvo una terrible revelación: había ocurrido dos meses después de que ella tuviera su terrible cita.

"Esa chica podría haberse salvado", lamenta.

"Podrían haberlo arrestado y ella jamás habría tenido ningún contacto con él".

"Es repugnante. Es todo lo que puedo decir. Es asqueroso".

BBC Harkins continuó cometiendo crímenes durante años.

Investigaciones aisladas

Nuestra investigación ha destapado otros presuntos fraudes cometidos por Harkins por un valor cercano a las 70.000 libras esterlinas (US$92.000).

La BBC entiende que sus víctimas fueron al menos 30 mujeres.

Nos pusimos en contacto con Harkins en prisión para preguntarle sobre estas acusaciones. No respondió.

La inspectora jefa Lyndsay Laird dirigió la investigación de la policía sobre Harkins.

Afirmó que era difícil explicar por qué las denuncias no se investigaron antes.

"Cada caso se denunció en una etapa diferente, por lo que no se denunciaron todos a la vez, sino en distintas divisiones de la policía de Escocia", explicó.

"En aquel momento no se presentaron denuncias de abuso físico ni sexual ante la policía".

"Se trataba principalmente de asuntos financieros que, al tratarse de forma aislada, se han considerado investigaciones civiles".

"Creo que se puede afirmar que la labor policial ha evolucionado enormemente desde que se recibieron esas primeras denuncias".

Resultado judicial favorable

Varias mujeres han declarado a la BBC que denunciaron agresiones físicas y acoso sexual en los años previos a la investigación policial.

Al preguntar si la Policía de Escocia pediría disculpas a las víctimas que intentaron denunciar a Harkins, Laird respondió: "Creo que es una pregunta muy difícil de responder".

"Creo que ahora han obtenido un resultado favorable en los tribunales, gracias a la investigación realizada".

"Con todas las medidas que hemos implementado desde entonces, espero que esa experiencia no se repita".

En respuesta a esos comentarios, Nadia señala: "Sé que se esforzaron mucho cuando decidieron hacer algo al respecto, pero deberían haber actuado antes".

"Llevaba años haciendo esto. Se podría haber evitado. Deberían disculparse. Podrían haberlo detenido".

Harkins fue encarcelado el año pasado, casi cinco años después de su primera detención. Fue condenado gracias al testimonio de diez mujeres.

Nadia recibió una llamada telefónica para informarle del resultado.

"Esas mujeres lograron mucho más de lo que crees", dice.

"Ahora, todas esas personas que podrían haberlo conocido en el futuro no tienen por qué hacerlo. Lo que hicieron fue simplemente increíble, extraordinario".

Esta madre de dos hijos ha logrado reconstruir su vida y su confianza, pero la experiencia la ha marcado.

"Ahora estoy mucho mejor", reconoce.

"Soy una persona totalmente diferente y mucho más segura de mí misma. No tengo miedo de hablar y nunca más ignoraré una señal de alerta".

