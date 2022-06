Un tren se descarrila en el centro de EE. UU. y deja tres muertos

Por AFP Agencia | 28 de junio de 2022, 5:34 AM

Washington, Estados Unidos | Tres personas murieron el lunes cuando un tren chocó contra un camión de basura y luego descarriló en una zona rural en el centro de Estados Unidos, informaron las autoridades locales.



Siete de los aproximadamente ocho vagones de un tren de la empresa Amtrak descarrilaron en la ruta de Los Ángeles a Chicago cuando chocó con un camión de basura en un cruce ferroviario público en la zona de Mendon, en el estado de Missouri.



"Hay múltiples heridos y podemos confirmar que hay tres muertes, dos en el tren y una en el camión de basura", dijo Justin Dunn, vocero de la Patrulla de Carreteras del estado de Missouri, en una conferencia de prensa.



Los vagones quedaron derribados sobre sus lados a lo largo de un campo de cultivo mientras los pasajeros trepaban por las ventanas y puerta, según imágenes publicadas en redes sociales.



"Todo sucedió como en cámara lenta. Empezó a mecerse y, y a mecerse, y luego a destellar, y entonces de repente (...) todo este polvo atravesó mi ventana", dijo a CNN Robert Nightingale, que había estado durmiendo en el tren.



Bloqueado en su vagón, se trepó hasta un pasillo antes de salir por el lateral del tren, dijo, añadiendo que el camión de basura parecía llevar grandes rocas.



El tren transportaba a más de 200 pasajeros y alrededor de una docena de tripulantes cuando cruzó la intersección sobre un camino de gravilla que, según las autoridades, no tenía luces ni dispositivos electrónicos para marcar las vías, algo común en las zonas rurales.



Los equipos de emergencia de los condados circundantes llegaron al lugar de los hechos y algunos heridos fueron trasladados a centros de traumatología en helicópteros médicos, dijeron funcionarios.



La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, agencia estadounidense encargada de investigar los incidentes de transporte, informó en Twitter que un equipo de 14 miembros investigaría el descarrilamiento.



El accidente se produce un día después de que otro tren operado por Amtrak chocara con un vehículo de pasajeros en un cruce de ferrocarril en California, dejando un saldo de tres muertos.



El cruce implicado no tenía guardias, y un funcionario local de los bomberos dijo que no era poco común que ocurrieran accidentes allí, informó la filial local de la NBC.