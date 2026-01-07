Un terremoto de magnitud 6,4 azota el sur de Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió la costa sur de Filipinas este miércoles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que se emitiera una alerta de tsunami ni se registraran daños inmediatos.

El sismo, registrado inicialmente por el USGS con una magnitud de 6,7, se produjo unos 27 kilómetros al este de la Ciudad de Santiago, en la isla de Mindanao, según esa dependencia.

Nash Paragas, un rescatista de la provincia de Davao Oriental, dijo a la AFP que no se reportaron víctimas ni daños inicialmente.

"Hubo sacudidas. Vi algunos autos moverse, pero creo que fue solo durante un breve periodo, unos cinco segundos", relató.

El este de Mindanao se vio sacudido en octubre por dos terremotos de magnitud 7,4 y 6,7 que causaron la muerte de al menos ocho personas.

Estos se produjeron tras un sismo de magnitud 6,9 días antes que causó el fallecimiento de 76 personas y destruyó o dañó 72.000 viviendas en la provincia de Cebú, en el centro del país, según cifras del gobierno.

Los terremotos son casi diarios en Filipinas, situada en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del Pacífico.