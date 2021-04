Un policía muere en ataque contra el Capitolio de EE. UU.

Un policía murió y otro resultó herido este viernes después de que un conductor los atropellara fuera del perímetro de seguridad del Capitolio de Estados Unidos, antes de salir del coche -cuchillo en mano- y ser abatido, en un incidente ocurrido tres meses después de la violenta toma del Congreso.

Por el momento las autoridades no consideran lo ocurrido como un acto relacionado con "terrorismo" e indicaron que no existe una amenaza en curso.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó estar devastado a raíz del incidente. "Jill (su esposa) y yo tenemos el corazón roto tras enterarnos del violento ataque contra un control de seguridad del Capitolio de Estados Unidos", dijo en un comunicado.



El mandatario ofreció sus "sentidas condolencias" a la familia del policía fallecido e indicó que ordenó colocar la bandera de la Casa Blanca y de los edificios gubernamentales a media asta.



El incidente se produjo a las 13H02 (17H02 GMT) cuando el sospechoso atropelló a los dos agentes que custodiaban la barrera norte del Capitolio, indicó la jefa de la policía del Congreso, Yogananda Pittman.



El sospechoso salió del vehículo con un cuchillo en la mano y no respondió a las advertencias que le hicieron los agentes presentes en el lugar, tras lo cual los policías le dispararon.



"Uno de nuestros agentes sucumbió a sus heridas", dijo Pittman en una conferencia de prensa.



CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6