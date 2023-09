Un oro y no ir al servicio militar, el doble premio del eSport surcoreano

Esta medida, que ya se aplicaba a otros deportes, se ha extendido al eSport porque en la presente edición de los Juegos Asiáticos los videojuegos pasan de evento de exhibición a verdadera disciplina del programa. Habrá siete competiciones, entre ellos en el número 1 del género, League of Legends, EA Sports FC (antes FIFA) o Street Fighter V.

El grupo pop BTS, a pesar de su espectacular éxito internacional, no se benefició. Jin, J-Hope y SUGA, tres de sus miembros, ya han comenzado el servicio, según la agencia de la 'boys band' HYBE.

En 2018 Corea del Sur perdió la final del torneo de demostración contra China en 'League of Legends'.

Este año el país va a por el oro, aunque los deportistas no señalan no cumplir el servicio militar como motivación. "Quiero obtener un buen resultado porque llevamos la bandera nacional en nuestra ropa", dijo Jeong Ji-hoon, 'Chovy', jugador del 'League of Legends'.