Un muerto y 1.700 personas confinadas en crucero en Francia por brote gastrointestinal

El El crucero 'Ambition', de la compañía Ambassador Cruise Line, zarpó de las islas británicas Shetland el 6 de mayo, hizo escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (oeste de Francia), antes de llegar a Burdeos (Francia), donde se encuentra y desde donde debía partir en principio rumbo a España, informó la autoridad portuaria de la ciudad francesa, precisando que la tripulación cuenta con 514 miembros.

Medio centenar de los 1.233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, presentaron problemas gastrointestinales (vómitos y diarrea), entre ellos la persona que falleció, de 90 años, señaló la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania en un comunicado, confirmando la información adelantada por el diario regional Sudouest, en medio de la alarma por otras recientes muertes en un crucero, el MV Hondius, evacuado por hantavirus.

Pruebas para determinar el origen

Los pasajeros afectados fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes, mientras que esta mañana un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras, que están siendo analizadas para "identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas", dijeron las autoridades.

No obstante, este miércoles 13 de mayo a mediodía, el crucero estaba atracado en Burdeos, sin ninguna medida de seguridad en tierra. Algunos pasajeros tomaban fotos de esta ciudad del suroeste francés desde una cubierta, reporta la agencia francesa AFP.

Mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio, las autoridades investigan una posible intoxicación alimentaria. Los primeros análisis a bordo descartaron la presencia de norovirus, pero se están realizando análisis complementarios en el centro hospitalario de Burdeos, indicaron las autoridades sanitarias.

Descartan relación con el hantavirus

Las autoridades, que esperan los resultados de las pruebas hoy mismo y, por el momento, descartan cualquier vínculo con el hantavirus, que habría causado la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius, que viajaba de Ushuaia, en Argentina, a Cabo Verde.

"No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius", subrayaron las autoridades sanitarias.

El pico de los síntomas, vómitos y diarreas, se produjo el 11 de mayo cuando el buque se encontraba en la ciudad francesa de Brest, según las autoridades francesas. La víctima nonagenaria falleció antes de la llegada a este puerto.



