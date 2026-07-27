Un millar de nuevos casos de ébola en 10 días en RD Congo

Más de 3.000 casos de ébola, entre ellos 1.354 mortales, se han registrado en la República Democrática del Congo (RDC) desde el inicio de la epidemia, informaron el domingo (26.07.2026) autoridades congoleñas, luego de que a mediados de julio se superara el umbral de los 2.000 casos.

La RDC se enfrenta a un brote de ébola en el este del país, una región asolada por más de 30 años de conflictos armados.

La enfermedad, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica, ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años.

La epidemia más mortífera en la RDC causó cerca de 2.300 muertos de 3.500 casos registrados entre 2018 y 2020.

La epidemia número 17 en la RDC, declarada oficialmente el 15 de mayo, es producto del virus Bundibugyo, para el que no existe ni vacuna ni tratamiento.

El domingo se habían confirmado 3.075 casos en cinco provincias del país, entre ellos 1.354 decesos, según datos oficiales.

El umbral de los 2.000 casos confirmados se había superado el 15 de julio.

El epicentro de la crisis se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de RDC, fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, que concentra cerca del 90% de los casos, según la OMS.



