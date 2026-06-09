Internacional
Un italiano y un estadounidense de raíces salvadoreñas integran tripulación Artemis III
La misión pondrá a prueba dos módulos lunares cerca de la Tierra en 2027 como preparación para el regreso de los estadounidenses a la Luna al año siguiente.
El astronauta italiano Luca Parmitano y el estadounidense de padres salvadoreños, Frank Rubio, forman parte de la tripulación de la misión Artemis III que busca volver a llevar humanos a la Luna, anunció la NASA este martes.
La misión pondrá a prueba dos módulos lunares cerca de la Tierra en 2027 como preparación para el regreso de los estadounidenses a la Luna al año siguiente.
Completan el grupo el piloto Andre Douglas y el comandante Randy Bresnik, ambos estadounidenses.
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