Un Clásico que vale oro, ¿el último reto de Ancelotti como técnico blanco?

Un Clásico para decidir la Liga podría ser el último reto de Carlo Ancelotti como técnico del Real Madrid, cerca de convertirse en el nuevo seleccionador brasileño y con Xabi Alonso, su potencial sustituto, en la récamara tras anunciar el viernes su salida del Bayer Leverkusen.

"He leído que (Alonso) se va del Bayer. Ha hecho un trabajo fantástico y tiene todas las puertas abiertas porque es uno de los mejores entrenadores del mundo", afirmó Ancelotti en rueda de prensa previa al Clásico, que puede decidir el devenir de la Liga.

Ancelotti, el técnico más laureado de la Liga de Campeones con cinco trofeos -tres de ellos con el club blanco- aún puede agarrarse a otro título de Liga si su equipo logra imponerse el domingo a un Barça tocado tras la eliminación el martes en Champions.

Los pupilos de 'Carletto', que están a cuatro puntos del Barcelona a falta de cuatro partidos, tienen ante sí la oportunidad de endulzar la más que probable despedida del preparador italiano, ya anunciada a los cuatro vientos por todos los medios.

Convertido en una leyenda del club blanco, su balance negativo de este curso ante su homólogo catalán, Hansi Flick, anuncia una árdua tarea. Primero, en octubre, los azulgrana se impusieron por 4-0 en el Bernabéu en Liga.

Ya en 2025 el Barcelona arrolló al Real Madrid (5-2) en la final de la Supercopa de España y el 26 de abril un tanto del defensa francés Jules Koundé dio el triunfo a los culés en la prórroga de la final de la Copa del Rey (3-2).

Mensajes de ánimo.

A partir de ese momento, Ancelotti se limitó a contestar que se hablaría de su futuro en las próximas semanas. Pero la decisión parecía ya tomada, como asegura la prensa española.

Los medios coinciden en señalar que se convertirá en el nuevo seleccionador brasileño. Se espera que Ancelotti firme su contrato la próxima semana, después del choque en Montjuic.

"Lo que pasa alrededor no nos ha afectado para nada. Estamos bien y con mucha confianza" de cara al duelo ante el Barcelona, aseguró Ancelotti en alusión a su posible acuerdo con la federación brasileña.

En Valdebebas, donde se encuentra la ciudad deportiva del Real Madrid, aparecieron algunas pancartas el viernes cuando Xabi Alonso anunció que abandonará el Bayer Leverkusen, expresando el cariño de la afición hacia el técnico italiano.

"Ánimo Carletto, te queremos", "Un entrenador no sólo forma jugadores, también personas y futuros campeones, te queremos" o "Respect" rezaban algunos de los mensajes.

Si al final el Real Madrid logra arrebatar la Liga al Barcelona, sería el mejor regalo de sus jugadores a un técnico que ha dejado su talante y su carácter ganador como impronta.

"La luna de miel no se acaba, seguirá para siempre. No hay nada más que añadir. El Madrid y el Milan se quedará en el corazón, más que otros. Me siento muy bien aquí. Como en todas las relaciones, al principio hay mucha pasión y luego hay otras cosas. La luna de miel con el Madrid va a ser hasta el último día de mi vida", dijo.

Buena despedida.

En Alemania, Alonso disputará su último encuentro el sábado 17 en casa del Maguncia, mientras que el Real Madrid acabará una semana después ante la Real Sociedad en Liga. Ese debería ser, a priori, el plazo máximo para saber el futuro del banquillo merengue.

"No es el momento de eso. Sí de que algunos jugadores y yo tengamos una buena despedida (de la afición) el domingo contra el Dortmund", señaló el técnico vasco tras ser interrogado sosbre sus aspiraciones de dirigir al equipo blanco.

Si el vasco hereda el puesto de Ancelotti, queda la duda de si lo asumiría de manera inmediata, ya que el conjunto madridista jugará el Mundial de Clubes, que se celebrará en Estados Unidos entre el 14 de junio y el 13 de julio.

También cabe la posibilidad de que se incorpore justo en la pretemporada exprés de la siguiente campaña. En ese caso, el conjunto merengue tendría que recurrir a un entrenador interino para el Mundial de Clubes.

La irrupción del nuevo torneo en el calendario futbolístico ha generado incertidumbre en la gestión de la entidad madridista. Pero, hasta el momento, lo único claro es el punto y final de Alonso como técnico del Bayer Leverkusen.