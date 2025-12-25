Un 2025 a puro fútbol que rompió moldes

El Chelsea se adueñó del planeta, París Saint-Germain rompió la maldición europea, Flamengo selló su amor por la Libertadores y el sorteo del Mundial 2026 activó la cuenta regresiva. El 2025 se despide, aún marcado por la incertidumbre sobre la presencia de Messi en la cita norteamericana.

A continuación las grandes escenas que dejó el 2025 en el planeta fútbol:

1. Chelsea, rey del primer Mundial de 32 clubes

El primer Mundial de Clubes con 32 equipos, disputado a mediados de año en Estados Unidos, desató pasiones y polémicas antes de rodar el balón.

Durante cuatro semanas y en 63 partidos repartidos por once ciudades, la ambiciosa apuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, captó todas las miradas, pese a las críticas por sobrecargar el calendario y las dudas que generó entre los clubes europeos.

Chelsea se consagró campeón al golear 3‑0 al París SG en la final. Cole Palmer, de 23 años, brilló con un doblete y una asistencia a João Pedro en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), mientras el argentino Enzo Fernández, una de las figuras del equipo de Enzo Maresca, fue el motor de los londinenses.

Los Blues sufrieron un traspié inicial (3‑1) frente al Flamengo en la fase de grupos, pero retomaron su rumbo con contundencia: eliminaron a Benfica en octavos, Palmeiras en cuartos y Fluminense en semifinales, recuperando el pulso competitivo que marcaría su campaña.

La pasión sudamericana también dejó su huella: Fluminense eliminó al Inter de Milán, mientras Palmeiras y Flamengo se hicieron notar con actuaciones de peso.

Infantino proclamó que la "edad de oro del fútbol de clubes ha comenzado" y aseguró que el torneo "llegó para quedarse".

Brasil se perfila como gran candidato para albergar la edición de 2029.

2. El PSG 'made in Luis Enrique'

El PSG destrozó al Inter de Milán con un 5-0 en la final de la Liga de Campeones de Europa el 31 de mayo en Múnich, en un espectáculo de fútbol que consagró a Luis Enrique y elevó a Ousmane Dembélé como la gran figura de la Champions.

Además, la primera Orejona de la historia del PSG catapultó al Mosquito francés hacia el Balón de Oro en septiembre.

Dembélé lideró en la Champions a un PSG que combinó un fútbol vibrante y dominante, arropado por un plantel con juventud y potencia. Désiré Doué, João Neves, Vitinha y el ecuatoriano Willian Pacho brillaron con personalidad y talento en el Allianz Arena.

Luis Enrique transformó el club en cuestión de meses, apostando por jóvenes desconocidos que se convirtieron en referentes, respaldados por la experiencia del capitán Marquinhos y la calidad del marroquí Achraf Hakimi.

La gloria europea, sin embargo, no fue suficiente para el PSG en el Mundial de Clubes. Cayó 3-0 ante el Chelsea en la final y cerró el torneo planetario sin poder sumar el título que coronara su histórica temporada.

3. Pasión y gloria del Mengão

Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores al vencer 1‑0 a Palmeiras el 29 de noviembre en Lima, convirtiéndose en el primer club brasileño en alcanzar el tetracampeonato del principal torneo de clubes de la Conmebol.

En una final discreta, el Mengão de Filipe Luís se impuso gracias a un gol del defensor Danilo, quien, a sus 34 años, se convirtió en el primer futbolista en la historia en ganar dos veces la Libertadores (la primera en 2011 con Santos) y la Champions League, con el Real Madrid en 2016 y 2017.

Respaldado por una fuerte inversión económica, que según Transfermarkt lo sitúa como el segundo club más valioso de Sudamérica, con un avalúo aproximado en 211,6 millones de dólares, Flamengo logró combinar una fase de grupos irregular con una racha sólida en las rondas de eliminación directa.

El volante uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue elegido el mejor jugador del torneo.

Además, el rubro-negro cerró la temporada sumando otro título codiciado, el Brasileirão, logrando así el doblete perfecto y consolidando su dominio en el fútbol brasileño y sudamericano.

4. El Mundial 2026 comenzó a jugarse

El sorteo del Mundial 2026, celebrado el 5 de diciembre en Washington, definió los grupos y el calendario de 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

La cita arrancará el 11 de junio en el estadio Azteca con el duelo México-Sudáfrica y culminará el 19 de julio en el MetLife Stadium.

La FIFA estima que el Mundial, el más grande de la historia con 48 selecciones, alcanzará audiencias masivas en todo el mundo. Infantino lo comparó con "104 Super Bowls en un mes", destacando la escala y el impacto sin precedentes del torneo.

Argentina, sembrada en el Grupo J y con Messi deshojando la margarita sobre su participación, iniciará la defensa del título el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Sus otros dos duelos los sostendrá en Dallas ante Austria y Jordania.

Brasil, en el Grupo C, abrirá ante Marruecos el 13 de junio en el MetLife Stadium. La Seleção completará la fase de grupos frente a Haití en Filadelfia y Escocia en Miami.

España, monarca de Europa, hará su estreno en el Grupo H ante la debutante Cabo Verde, el 15 de junio en Atlanta. Tras medirse a Arabia Saudita seis días después, la Roja cerrará la fase de grupos con un duelo de alto voltaje ante Uruguay, el 26 de junio en Guadalajara.

5. CR7, Messi y las nuevas estrellas

Portugal, con Cristiano Ronaldo como líder, se coronó campeón en junio de la Liga de Naciones de la UEFA al vencer a España 5‑4 en definición por penales (2‑2 en 120 minutos).

Messi, por su parte, celebró un nuevo hito al conquistar su primer campeonato de la MLS con Inter Miami y fue elegido por segundo año consecutivo como el MVP de la liga.

Marruecos hizo historia al ganar su primer Mundial Sub-20 en la edición organizada por Chile entre septiembre y octubre, mientras que la selección femenina de España conquistó la Liga de Naciones de Europa al derrotar a Alemania en la final.



