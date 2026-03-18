Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

Varias explosiones en Erbil

Al menos cuatro fuertes explosiones retumbaron en Erbil, capital del Kurdistán autónomo en el norte de Irak, según periodistas de la AFP, después de que grupos armados proiraníes hayan encadenado en los últimos días ataques con drones contra militares e intereses estadounidenses.

Ataques israelíes en Beirut y Tiro

El ejército israelí lanzó repetidos ataques contra el densamente poblado centro de Beirut, causando al menos seis muertos, según las autoridades.

También llevó a cabo ataques en el este y el sur del Líbano, donde una orden de evacuación provocó el pánico en la región de Tiro, un puerto declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Irán ejecuta a un presunto espía de Israel

Las autoridades iraníes ejecutaron a un hombre condenado por espiar a favor de Israel, la primera ejecución desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, informó el miércoles el poder judicial.

"La sentencia de muerte de un espía del régimen sionista, que suministraba imágenes e información sobre ubicaciones sensibles del país a agentes del Mosad, se efectuó esta mañana", indicó la página web Mizan, del poder judicial iraní.

Exportaciones de petróleo iraquí y caída de los precios

Irak anunció la reanudación de parte de sus exportaciones de petróleo, es decir, 250.000 barriles diarios transportados por oleoducto hasta un puerto turco, tras un acuerdo con las autoridades del Kurdistán iraquí autónomo.

El precio del barril de Brent bajó un 2,82 % hasta los 100,5 dólares al cierre de las bolsas asiáticas, que se mostraron algo más tranquilas, y el del West Texas Intermediate (WTI) perdió más del 4 % hasta los 92 dólares.

Irán amenaza: la guerra 'golpeará a todos'

"La ola de repercusiones mundiales acaba de empezar y golpeará a todos, sin distinción de riqueza, religión o raza", advirtió el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.

Ejército iraní promete vengar la muerte del jefe de seguridad Larijani

El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, amenazó con vengar la muerte, en un bombardeo israelí en Teherán, de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

"La sangre pura de este gran mártir [Larijani] y de los demás mártires será vengada", afirmó el general Hatami en un comunicado de la agencia Tasnim.





Proyectil iraní cae cerca de base australiana en Emiratos Árabes Unidos

Un proyectil iraní cayó cerca de un cuartel militar australiano en Emiratos Árabes Unidos, informó el primer ministro Anthony Albanese, quien indicó que no hubo heridos.

EE. UU. bombardea lanzadores de misiles iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Estados Unidos atacó "exitosamente" emplazamientos de misiles antibuque iraníes cerca del estrecho de Ormuz con bombas antibúnker, anunció el Comando Central para Oriente Medio (Centcom).

Dos muertos cerca de Tel Aviv por ataques de Irán

Dos personas murieron cerca de Tel Aviv, según los servicios de emergencia, en un lugar en el que la policía israelí había informado de la caída de fragmentos de cohetes lanzados desde Irán.

Con estas dos muertes, ya son 14 los israelíes fallecidos en la guerra en Oriente Medio.

Nuevo ataque a embajada de EE. UU. en Bagdad

La embajada estadounidense en Bagdad fue atacada con un dron, informó una fuente de seguridad, mientras un periodista de AFP reportó haber escuchado una explosión.

La fuente indicó que "un dron alcanzó directamente la embajada", sin precisar si causó daños.

Arabia Saudita intercepta seis drones; Kuwait reporta ataque con cohetes

Arabia Saudita interceptó seis drones, mientras la defensa aérea de Kuwait respondió a un ataque con cohetes y drones contra su territorio, informaron autoridades de ambos países.

Israel advierte que "neutralizará" al líder iraní Mojtaba Jamenei

El ejército israelí afirmó que está decidido a "localizar, encontrar y neutralizar" al nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, quien no ha aparecido en público desde su designación hace más de una semana, tras la muerte de su padre en un ataque de Israel y Estados Unidos al inicio de la guerra.

"No se oye ni se ve a Mojtaba Jamenei (…) pero puedo decir algo: seguiremos persiguiendo a toda persona que represente una amenaza para Israel", declaró el portavoz militar Effie Defrin.



