UEFA se disculpa ante aficionados por los incidentes en la final de la Champions

La UEFA ofreció disculpas a los aficionados que sufrieron "sucesos aterradores y angustiosos" durante la final de Liga de Campeones el sábado en el Stade de France.

Confiado al antiguo ministro portugués de Educación, Juventud y Deportes Tiago Brandão Rodrigues, este informe deberá "identificar cualquier problema o brecha en la aplicación y funcionamiento de las operaciones y evaluar las funciones y responsabilidades de todas las entidades involucradas" en la organización de la final.

Entrando más en detalle, también habrá que evaluar "todos los planes operativos pertinentes relacionados con la seguridad, la movilidad y la venta de entradas", así como la "planificación y la preparación" de las entidades implicadas, "incluso en lugares adicionales" como las zonas de aficionados de Real Madrid y Liverpool.

UEFA wishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to the UEFA Champions League final last week.



An independent review will seek to establish a full picture of what occurred.



