UEFA repetirá el sorteo de octavos de final de la Champions

La UEFA anunció este lunes que se repetirá el sorteo de los octavos de final de la Champions League.



"Tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los oficiales sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo", publicó en Twitter la cuenta oficial de la Champions.

Además, la organización anunció que se repetirá este mismo lunes a las 8 a. m. (hora de Costa Rica).

"Como resultado de esto, el sorteo ha sido declarado desierto y se volverá a realizar", añadió la publicación.

Todo esto sucede porque el Atlético de Madrid solicitó una revisión, luego de que le correspondiera enfrentar al Bayern Múnich.



Estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos de Champions League", citó el club en la misma red social.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.