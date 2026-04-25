UE y EE. UU. firman plan de minerales críticos para contrarrestar dependencia de China

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos firmaron este viernes (24.04.2026) un acuerdo para coordinar el suministro de minerales críticos en industrias clave, incluida defensa, en un momento en que el dominio de China se convierte en una preocupación creciente para ambos.

"La excesiva concentración de estos recursos, el hecho de que estén dominados por uno o dos lugares, constituye un riesgo inaceptable", declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al firmar un memorando de entendimiento con el jefe de comercio de la UE, Maros Sefcovic.

"La combinación de Estados Unidos y la Unión Europea es extraordinaria", expresó. "Debemos asegurarnos de que estos suministros y minerales estén disponibles para nuestro futuro y de que lo estén de una manera que no resulte monopólica ni excesivamente concentrada en un solo lugar".

Precios mínimos, subsidios, reservas estratégicas y estándares

Un plan de acción establece que la UE y Estados Unidos explorarán la posibilidad de fijar precios mínimos para los minerales críticos, lo que en la práctica impediría que China u otras potencias inunden el mercado con exportaciones de bajo costo.

Asimismo, estudiarán la coordinación de posibles subsidios y reservas estratégicas de minerales críticos, armonizarán estándares conjuntos para facilitar el comercio en todo el mundo occidental e invertirán conjuntamente en investigación.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ya había propuesto anteriormente la creación de una zona comercial preferencial entre países aliados en lo que respecta a los minerales críticos.

Washington también ha presentado planes de acción sobre el sector con México y Japón, además de establecer un marco de suministro en colaboración con Australia y otros socios.