UE promete "respuesta firme" a amenazas de Trump sobre Groenlandia

La Unión Europea prometió este martes (20.01.2026) una respuesta "firme" a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, a la espera de una reunión en Davos el miércoles sobre el futuro de este territorio autónomo danés en el Ártico.

Desde que volvió a la Casa Blanca, el dirigente republicano argumenta que "necesita" esa isla rica en minerales y tierras raras por motivos de seguridad nacional para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en esa estratégica zona.

Antes de partir al Foro Económico Mundial, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza, Trump respondió con suspenso a la pregunta de hasta dónde está dispuesto a ir para hacerse con Groenlandia: "Ya lo verán".

"Tenemos muchas reuniones programadas sobre Groenlandia, y creo que las cosas van a salir bastante bien", dijo Trump, en un momento de tensión desde que ocho países europeos manifestaron su firme oposición a ese plan expansionista.

Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente. Trump los amenazó con aranceles en caso de oponerse.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió en su discurso en Davos que Trump podría acabar sumiendo en una "espiral descendente" las relaciones con la UE.

"Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data", dijo. "Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada", señaló.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que también está en Davos, instó a la UE a "usar" sus poderosas herramientas comerciales anticoerción para responder.

El representante de la Casa Blanca para el Comercio, Jamieson Greer, advirtió a los países europeos que "no sería prudente" recurrir a ese mecanismo de defensa económica, que llamó "bazuca comercial".

Ante las tensiones, el Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, confirmaron este martes sus principales grupos políticos.

Un desafío para la OTAN

En el marco de su campaña sobre Groenlandia, Trump publicó en su plataforma Truth Social un fotomontaje de sí mismo plantando una bandera en un paisaje rocoso y helado junto a un cartel que reza: "Groenlandia - Territorio de Estados Unidos. Est. 2026".

En un emotivo discurso en Davos, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, subrayó que su país apoya "firmemente" a Groenlandia y Dinamarca. Además, denunció que el sistema de gobernanza global liderado por Estados Unidos -aunque sin mencionar directamente al país ni a su presidente- está sufriendo "una ruptura".

Evocó "el fin de una fantasía agradable y el comienzo de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias no está sujeta a ninguna restricción".

El exjefe de la OTAN Anders Fogh Rasmussen afirmó en una entrevista con la AFP, por su parte, que estas amenazas recientes suponen "una crisis para la comunidad transatlántica en general y un reto para el orden mundial tal y como lo conocemos desde la Segunda Guerra Mundial".

Tensión entre Macron y Trump

Los líderes de la UE se reunirán el jueves en Bruselas para decidir cómo responder a la crisis, una de las más graves para los vínculos transatlánticos en años.

Las relaciones entre Trump y Macron se tensaron aún más el lunes, cuando el estadounidense amenazó con aranceles del 200% al vino y al champán francés después de que Francia insinuara que no se sumaría a su "Consejo de la Paz".

El mandatario francés recalcó el martes en Davos que su país prefería "el respeto a los matones" y rechazó los gravámenes comerciales "inaceptables".

Analistas han visto el organismo creado por Trump, supuestamente para resolver conflictos internacionales, como una especie de Consejo de Seguridad de la ONU, pero en el que los países miembros tienen que pagar por participar.

Trump confirmó el lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, está entre los líderes invitados.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también fue convidado, pero dijo que le era "muy difícil imaginar" figurar en ese organismo junto a Putin.

Zelenski dijo estar "preocupado" de que la cuestión de Groenlandia desvíe la atención internacional del conflicto en su país, casi cuatro años después de la invasión rusa.

Trump afirmó este martes que no asistiría a una eventual reunión de emergencia del G7 esta semana para hablar sobre la guerra en Ucrania, a propuesta de Macron, en relación a un "mensaje privado" del presidente francés que el mandatario republicano publicó más temprano en su red Truth Social, y que sugería un encuentro de emergencia en París el jueves.

Macron declaró horas antes que no había "ninguna reunión prevista", pero que su país estaba dispuesto a organizar un encuentro.