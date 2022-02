UE prepara "con urgencia" más sanciones contra Rusia

La Unión Europea (UE) prepara con urgencia más sanciones a Rusia por su ofensiva militar contra Ucrania, después de la aprobación de un enorme paquete de medidas en la víspera, adelantó este viernes el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.



"La segunda oleada de sanciones, con masivas y severas consecuencias, fue acordada políticamente en la última noche [del jueves]. Un nuevo paquete está bajo preparación urgente", expreso Michel en Twitter.



Este anuncio se conoció apenas horas después que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidiese medidas más duras contra Moscú.



En la visión del mandatario ucraniano, el paquete aprobado por los líderes de los 27 países de la UE en la noche del jueves no es suficiente.



"Las posibilidades de sanciones aún no se han agotado. La presión sobre Rusia debe aumentar. Es lo que dije" a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuntó Zelenski en Twitter.



Los líderes de la UE aprobaron el jueves, en una cumbre de emergencia en Bruselas, un conjunto de sanciones que golpean a los sectores de energía, finanzas y transportes de Rusia, además de restricciones en exportación de tecnología y concesión de visados.



Sin embargo, los países de la UE prefirieron no excluir por ahora a los bancos rusos del sistema interbancario Swift, un paso considerado de efecto devastador aunque con consecuencias que podrían ser sentidas inclusive en Europa.



Zelenski se comunicó por videoconferencia durante la reunión de líderes europeos y formuló un dramático llamado a adoptar la exclusión rusa del sistema Swift.