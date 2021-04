UE podría no renovar contratos de vacuna de AstraZeneca

Es probable que la Unión Europea no renueve sus contratos para vacunas contra el COVID-19 con la empresa farmacéutica AstraZeneca, afirmó el viernes la ministra francesa de Industrias Agnès Pannier-Runacher.



"No se ha tomado una decisión" pero, tras la decisión de Dinamarca el miércoles de dejar de usar la vacuna, "lo más probable" es que Europa no haga nuevos pedidos, dijo la ministra a la radio RMC.



"No hemos iniciado conversaciones con Johnson & Johnson ni con AstraZeneca para nuevos contratos, mientras que ya hemos iniciado conversaciones con Pfizer/BioNTech y Moderna", agregó.



La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo esta semana que Pfizer-BioNTech había "demostrado ser un socio fiable, que ha cumplido sus compromisos y responde a nuestras necesidades", en contraste con los problemas de entrega de AstraZeneca.



Dinamarca prohibió esta semana el uso de la vacuna de AstraZeneca por motivos de coágulos sanguíneos, alegando efectos secundarios "raros" pero "graves", a pesar de la luz verde del regulador europeo y de la OMS para utilizarla.



