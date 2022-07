UE lleva a Hungría a tribunales europeos por ley contra comunidad LGTBIQ

Por AFP Agencia | 15 de julio de 2022, 5:40 AM

La Comisión Europea anunció este viernes la decisión de llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a raíz de la adopción en ese país de una ley que discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género.



La Comisión consideró que esa ley "viola (...) los derechos fundamentales de las personas --en particular, las personas LGTB-- y, en relación con esos derechos fundamentales, los valores de la UE", según un comunicado.



La decisión de elevar el caso al TJUE, señaló la Comisión, es el paso previsto en el procedimiento de infracción iniciado en julio de 2021, y que arrancó entonces con una carta formal de Bruselas a Budapest.



Las autoridades húngaras alegan que la legislación apenas se propone proteger a los niños y menores de edad.



Para el ejecutivo del bloque, la protección a los niños es "una absoluta prioridad en la UE", pero añadió que la ley húngara contiene "provisiones que no están justificadas en la base de proteger estos intereses fundamentales o son desproporcionados".



En opinión de la Comisión, esa normativa húngara "identifica y ataca contenidos que promueven o retratan lo que se denomina 'divergencia de la propia identidad correspondiente al sexo al nacer, el cambio de sexo o la homosexualidad' para menores".



La Comisión anunció también este viernes que llevará a Hungría ante la justicia europea por "infringir las normas de telecomunicaciones de la UE" al rechazar la solicitud de la cadena Klubradio para el uso del espectro radioeléctrico "por motivos muy cuestionables".



En un comunicado específico, el ejecutivo del bloque expresó su convicción de que Hungría "infringe la legislación de la UE al aplicar condiciones desproporcionadas y no transparentes a la renovación de los derechos de uso del espectro radioeléctrico de Klubradio".



Hungría, añadió la nota, aplicó las normas pertinentes "de manera desproporcionada y discriminatoria".



"Con su conducta, Hungría también ha violado la libertad de expresión consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE", apuntó.



Para el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, "en la UE, el mayor espacio democrático del mundo, ninguna radio libre debe ser retirada del aire por razones que no sean objetivas, o con base a un procedimiento administrativo discriminatorio".