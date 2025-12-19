UE aprueba $105.500 millones para Ucrania durante dos años

Los líderes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo la madrugada del viernes (19.12.2025) para desbloquear 90.000 millones de euros (unos 105.500 millones de dólares) para ayudar a Ucrania durante los próximos dos años, anunció el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Hemos llegado a un acuerdo. Se aprobó la decisión de conceder una ayuda de 90.000 millones de euros a Ucrania para 2026-2027", escribió el funcionario en la red social X.

Los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países de la UE se reunieron en una cumbre en Bruselas con un objetivo claro: definir una solución para financiar a Ucrania durante los próximos dos años.

Los europeos se habían comprometido a garantizar la mayor parte del apoyo financiero y militar a Kiev, después de que Donald Trump decidiera cerrar el grifo estadounidense.

Largos debates en la cumbre

Pero las negociaciones sobre la mejor manera de concretar esa financiación se prolongaron hasta altas horas de la madrugada.

La opción preferida por Alemania y la Comisión Europea, la de recurrir a los activos rusos congelados en Europa, fue descartada tras cuatro horas de debates entre los dirigentes, a puerta cerrada y sin teléfonos.

No obstante, el canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró satisfecho con el resultado de la cumbre y aseguró que la UE había enviado un "mensaje claro" al presidente ruso, Vladimir Putin.

Los líderes de la UE han evitado "el caos y la división", expresó por su parte el primer ministro belga, Bart De Wever, al culminar la reunión en la madrugada del viernes.

"Nos mantuvimos unidos", enfatizó.



