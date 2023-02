UE añadió a Rusia y Costa Rica en su lista de paraísos fiscales

Bruselas, Bélgica | La Unión Europea (UE) añadió este martes a Rusia y a Costa Rica a su lista de países que no cooperan en materia fiscal, por incumplimiento de los compromisos asumidos, anunció el Consejo Europeo en un comunicado.



En tanto, Uruguay fue removido del Anexo II, el capítulo que reconoce los "esfuerzos en marcha" para resolver los problemas pendientes.



De acuerdo con la institución, Rusia fue añadida por "no cumplir con sus compromisos" de reformar el régimen especial para empresas internacionales.



Además, señaló el Consejo, en el caso de Rusia las discusiones "relativas a cuestiones fiscales han quedado estancadas desde el inicio de la guerra de agresión contra Ucrania".



Costa Rica, en tanto, fue añadida a la lista incumplir su compromiso de reformar el sistema de imposición de las rentas pasivas extraterritoriales.



En el caso de Costa Rica, el gobierno se había comprometido el año pasado a presentar un proyecto de ley específico, que debería ser aprobado y ratificado antes del 31 de diciembre de 2022, plazo que no se pudo cumplir.



La UE considera que las rentas personales o empresariales obtenidas fuera de las fronteras de un país deben ser objeto de tasa a título local para evitar generar una competencia desleal entre los distintos regímenes tributarios nacionales.



El Consejo Europeo "lamenta que estas jurisdicciones no cooperen en materia fiscal y las invita a mejorar su marco legal para resolver los problemas identificados", expresó la nota oficial.



Más allá de Rusia y Costa Rica, fueron añadidos las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall.



En tanto, el Consejo consideró que Uruguay cumplió con los compromisos asumidos y el país pudo ser removido del Anexo II de esa lista, capítulo que "reconoce esfuerzos constructivos en materia fiscal".



También fueron removidos del Anexo II Barbados, Jamaica y Macedonia del Norte.



Este listado de países "que no cooperan en materia fiscal" comenzó a ser publicado en 2017. La lista es actualizada semestralmente, y la próxima edición está prevista para octubre de este año.