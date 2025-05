Ucrania y Rusia hablaron sobre alto al fuego y reunión Zelenski-Putin

Reunidos este viernes en Estambul para su primer encuentro cara a cara en tres años, representantes de Rusia y Ucrania conversaron sobre un alto al fuego y un eventual encuentro entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, y acordaron un canje de 1.000 prisioneros de cada bando.



Mientras que el negociador jefe ruso Vladimir Medinski se declaró “satisfecho” y dispuesto “a continuar con los contactos” con Ucrania, la parte ucraniana acusó a Moscú de haber planteado unas peticiones territoriales “inaceptables”.



Las conversaciones tuvieron lugar en ausencia de los presidentes ucraniano, Volodimir Zelenski, y ruso, Vladimir Putin, que ordenó que su ejército invadiera Ucrania el 24 de febrero de 2022.



La delegación ucraniana estuvo encabezada por el ministro de Defensa, y la rusa, por un asesor de segundo nivel. Ambas se encontraron a primera hora de la tarde en el palacio Dolmabahçe de Estambul, acompañadas de mediadores turcos.



Alrededor de una hora y cuarenta minutos después, la reunión terminó, y se saldó con tres anuncios: la posibilidad de instaurar un alto al fuego (que era uno de los reclamos clave de Kiev y sus aliados), un posible encuentro entre Putin y Zelenski y un intercambio de prisioneros.



“En los próximos días habrá un intercambio de prisioneros a gran escala, 1.000 por 1.000”, indicó Medinski. El jefe de la delegación ucraniana, Rumstev Umerov, confirmó esta información.



“Peticiones inaceptables”



Por su parte, una fuente diplomática ucraniana, entrevistada por AFP, consideró que los negociadores rusos presentaron “peticiones inaceptables que van más allá de lo que se había discutido antes de la reunión”.



Entre los reclamos de Moscú, se incluye la retirada de las fuerzas de Kiev de “amplias partes del territorio ucraniano”, como condición previa a la instauración de un alto al fuego, dijo la fuente.



Antes, el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrii Yermak había insistido en que la obtención de un “alto al fuego incondicional” por parte de Rusia era la “prioridad”, así como la organización de un encuentro entre Putin y Zelenski, algo que no ha ocurrido desde que empezó la invasión rusa.



Según Medinski, Moscú quería hablar sobre las “causas profundas” del conflicto y que este encuentro fuera “la continuación” de las conversaciones de 2022, que se saldaron en fracaso.



Desde Albania, adonde viajó para una cumbre europea, Zelenski pidió a sus aliados una “reacción fuerte” y “sanciones” contra Moscú si las discusiones se saldaban en fracaso.



El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que es “inaceptable” que Rusia no respondiera de nuevo al llamado a un alto al fuego lanzado por Estados Unidos y los europeos, y el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, comentó que la propia celebración de las negociaciones había constituido una “primera señal, pequeña pero positiva”.



Este viernes, los dirigentes ucraniano, alemán, francés, británico y polaco hablaron por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, que presiona para que paren los combates.



El jueves, Trump indicó que estaba dispuesto a reunirse con el jefe del Estado ruso “en cuanto sea posible organizar” una cumbre y estimó que “no pasará nada” hasta que no se reúna personalmente con su par ruso.



Un encuentro que el Kremlin consideró “necesario” este viernes.



La “masacre” debe terminar



El encuentro de este viernes se organizó después de que el presidente ruso propusiera, el sábado, conversaciones directas con Ucrania para intentar poner fin a más de tres años de guerra.



Zelenski aceptó y retó a Putin a acudir en persona a la ciudad turca, pero el presidente ruso optó por no acudir y enviar a una delegación.



Ucrania y sus aliados europeos habían reclamado un alto al fuego previo antes de cualquier conversación entre Kiev y Moscú; una exigencia que Putin rechazó alegando que un cese prolongado de las hostilidades permitiría que el ejército ucraniano recibiera más armas occidentales.



“Es de crucial importancia que se aplique un alto al fuego lo antes posible”, insistió este viernes el canciller turco, Hakan Fidan.



El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, urgió por su parte a poner fin a la “masacre” en Ucrania.



Rusia “no quiere la paz”, lamentó el mismo día la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, consideró que Moscú cometió un “gran error” al enviar a Estambul un equipo de “segunda fila”.