Ucrania promete ganar la guerra "este año", en aniversario de invasión rusa

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aseguró el viernes en un comunicado que está "decidida a apoyar a Ucrania", llamando al gobierno ruso a poner fin inmediatamente a su "guerra ilegal" y exigiendo que las autoridades de Moscú respondan por sus "crímenes de guerra".



El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, visitó Kiev el viernes y anunciará la entrega de una primera tanda de tanques Leopard 2 a Ucrania.



En París, la Torre Eiffel se iluminó con los colores amarillo y azul de la bandera ucraniana.



"Pueblo de Ucrania, Francia está a vuestro lado. Por la victoria. Por la paz", tuiteó el presidente francés, Emmanuel Macron.



En Londres, se llevará a cabo un minuto de silencio frente a la embajada rusa en presencia de diputados y diplomáticos.



En Alemania, donde se prevé una protesta frente a la embajada rusa en Berlín, el jefe de gobierno, Olaf Scholz, dijo en un vídeo que Putin "no alcanzará sus objetivos imperialistas".



Y otros dirigentes, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el rey Carlos III también tuvieron palabras de solidaridad para los ucranianos.



La Asamblea General de la ONU aprobó el jueves por 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones una resolución que exige que Rusia "retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares" de Ucrania.



China, que ha tratado de posicionarse como parte neutral en el conflicto mientras mantenía estrechos vínculos con Rusia, presentó el jueves una propuesta de doce puntos para una "solución política" al conflicto en la que urge al diálogo, advierte contra el uso de armas nucleares e insta a no atacar a civiles.



El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, mostró su escepticismo ante ese plan. "China no tiene mucha credibilidad porque no ha sido capaz de condenar la invasión ilegal de Ucrania. Y además, firmó días antes de la invasión un acuerdo (...) de asociación ilimitada con Rusia", recordó a los periodistas en Tallin.