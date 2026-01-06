Ucrania derriba 53 drones lanzados por Rusia en nuevo ataque

Rusia lanzó la noche del lunes y la madrugada de este martes (06.01.2026) 61 aparatos aéreos no tripulados (drones) Shahed, Gerbera y de otros modelos contra territorio de Ucrania, de los que las fuerzas de defensa lograron derribar o neutralizar 53, informó la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó además impactos de ocho drones en seis localizaciones.

Los aparatos fueron lanzados desde las direcciones rusas de Milerovo, Kursk y Oriol, además del territorio ucraniano ocupado de Donetsk. El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añadió el comunicado, que detalló que 40 de los drones eran Shahed.

Por su parte, las fuerzas de sistemas no tripulados afirmaron este martes en su cuenta de Facebook haber destruido en los primeros cinco días del año 4.071 objetivos rusos, de los cuales 1.328 eran soldados. En los siete meses desde su creación, los operadores de drones realizaron más de 832.000 vuelos de combate en los que alcanzaron más de 168.000 objetivos rusos por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares, agregaron en otro reporte.

Muerto en Rusia por gas

Entre los objetivos enemigos alcanzados figuran 532 tanques, alrededor de 2.500 cañones y obuses, 7.697 vehículos y 5.548 motocicletas, además de 50.238 efectivos. "Durante los siete meses transcurridos desde su creación, el grupo de fuerzas de sistemas no tripulados ha cumplido eficazmente sus misiones en áreas clave del frente. La eficacia de las fuerzas de sistemas no tripulados está confirmada por los hechos", celebró el informe.

En tanto, el gobernador de la región rusa de Tver, Vitali Korolev, informó que la persona fallecida en una explosión en una vivienda atribuida inicialmente al ataque de un dron ucraniano murió en realidad debido al estallido causado por la acumulación de gas. "Inicialmente se confundió con el resultado de la caída de escombros de drones, porque en ese momento se habían tomado medidas para repeler un ataque en la región", señaló.

Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 129 drones ucranianos durante la noche, según el Ministerio de Defensa de Moscú, en 20 regiones del país que inició la guerra en febrero de 2022.