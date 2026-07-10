Ucrania ataca refinería y depósitos de combustible en el sur de Rusia

Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la sureña región rusa de Krasnodar y depósitos de combustible e infraestructura portuaria en Rostov, según informaron este viernes (10.07.2026) las autoridades locales.

"En el distrito Séverski (de la región de Krasnodar) se desató un incendio en la refinería Ilyinski. Según informaciones preliminares no hay víctimas", indicó el servicio de prensa del Gobierno local en su canal de Telegram.

Según las autoridades, fragmentos de drones cayeron en el patio de una vivienda y en una empresa de la localidad Séverski. El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ publicó imágenes del incendio en la refinería, grabadas por testigos locales.

La refinería Ilyinski, vinculada a la red de oleoductos de Transneft, es una de las principales empresas de este tipo en el sur de Rusia, y ha sido víctima de ataques ucranianos en ocasiones anteriores.

En la región de Rostov en el Don se incendiaron dos depósitos de combustible a orillas del mar Azov, según el gobernador local, Yuri Slusar.

"A consecuencia del ataque de drones en Azov se desataron incendios en dos depósitos de hidrocarburos. Según datos previos no hay muertos ni heridos. Los servicios de emergencias trabajan en la extinción del fuego", escribió en MAX, el sistema de mensajería ruso.

Una de las instalaciones afectadas se encuentra en la terminal portuaria de Taganrog, según Slusar.



