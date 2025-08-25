Ucrania afirma que recuperó tres pueblos en Donetsk

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, afirmó este domingo que sus tropas recuperaron tres pueblos en la región oriental de Donetsk que estaban tomados por las fuerzas rusas.

"Nuestras tropas contraatacaron con éxito y liberaron del enemigo los pueblos de Mijailivka, Zelenyi Gai y Volodimirivka, en la región de Donetsk", declaró Sirski en las redes sociales.

"La situación es verdaderamente difícil, el enemigo ha concentrado sus principales esfuerzos en esta sección del frente. Pero tenemos que defender la línea", señaló y anunció que se proporcionará asistencia y recursos adicionales a las tropas que combaten en esta zona.

Rusia anunció toma de tres localidades ucranianas

Moscú afirmó este domingo que había conquistado una nueva localidad en la región de Dnipropetrovsk, limítrofe con Donetsk, donde las fuerzas rusas controlan actualmente al menos seis localidades.

En tanto, Ministerio de Defensa ruso anunció el sábado que tomó Kleban-Byk y Serednie, dos localidades situadas al norte y al sur de Konstantínivka, un importante nudo logístico al noreste de Pokrovsk.

En total, el Ejército ruso aseguró que controla actualmente al menos seis localidades en Dnipropetrovsk, región limítrofe con Donetsk.

Esta semana en Dnipropetrovsk también fueron tomadas las localidades de Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye y Novoheorhiivka.

Paralelamente, las fuerzas rusas continúan la ofensiva en Donetsk con el objetivo de completar la conquista del territorio de esa región, anexionada por Moscú en 2022.





