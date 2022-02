Ucrania acusa a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia por planear actos de genocidio

Ucrania presentó un requerimiento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a Rusia de planificar actos de genocidio contra su población, reveló este tribunal este domingo.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.