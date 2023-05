Twitter va a suprimir todas las cuentas inactivas

San Francisco, Estados Unidos | Elon Musk declaró el lunes que suprimirá de Twitter las cuentas con varios años de inactividad, su último anuncio con miras a dinamizar la plataforma.



"Estamos depurando las cuentas que no han tenido actividad por varios años, por lo que probablemente vean caer su número de seguidores", advirtió en un tuit el dueño de la red social.



Luego de que el magnate compró la plataforma por 44.000 millones de dólares a fines de octubre, inició una transformación de su funcionamiento, a punta de despidos masivos y cambios caóticos.



Muchos anunciantes salieron del sitio web y de la aplicación, mientras que la nueva fórmula de suscripción de pago Twitter Blue (para estar certificado y tener algunos privilegios) parece muy lejos de compensar las pérdidas de ingresos, según analistas.



Pero el jefe de Tesla y SpaceX continúa con su apuesta, animado por las respuestas de sus fans.



"Trabajamos duro para hacer que tu feed sea lo más interesante posible (...) ¿Cómo es hoy comparado con hace seis meses?", preguntó Musk el domingo en un sondeo.



Aproximadamente el 46% de 1,5 millones de votantes respondió "mejor", y un 38% "peor".



Elon Musk ha mencionado varias veces en los últimos meses un objetivo enigmático: "maximizar el tiempo de uso (dedicado en la plataforma) sin arrepentimiento".



Cuando las marcas deciden dónde anunciar toman en cuenta diferentes métricas, entre ellas el número de usuarios activos diarios (o al menos una vez por mes), el tiempo promedio en la plataforma o incluso "el compromiso", es decir el número de interacciones con los contenidos (como comentarios, "likes", etc).



El "tiempo dedicado sin arrepentimiento", "no es como el número total de usuarios u otra (métrica). Es justo el número total de minutos sin arrepentimiento", explicó Musk en una conferencia para profesionales de la publicidad el mes pasado en Miami, Florida.



Musk no indicó cómo se mide concretamente este parámetro, cuyo nombre permite pensar que su apreciación es subjetiva.



Según estudios de la consultora Insider Intelligence, los ingresos de Twitter caerán un 28% este año porque "los anunciantes no tienen confianza en Musk".



En una entrevista con BBC, Musk sin embargo aseguró que los anunciantes están volviendo y que la empresa se encontraba "cerca del punto de equilibrio".