Twitter suspende a Kanye West tras publicaciones a favor de Hitler

Horas más tarde, Musk anunciaba que Ye había sido suspendido de la red social después de que el rapero hiciese pública una conversación entre él y Musk. "Lo siento, pero has ido demasiado lejos, esto no es amor", escribió el jefe de Twitter en un mensaje privado. West le respondió retando a Elon Musk: "¿Quién te ha hecho juez?". Kanye West también compartió una foto de un Elon Musk sin camiseta y siendo rociado con agua, con la leyenda: "Recordemos siempre esto como mi último tuit". La publicación de la imagen en la que se asocian los símbolos del régimen nazi y del judaísmo se suma a otras provocaciones del cantante que llevaron a varias marcas, como Adidas, Gap y Balenciaga, a romper lazos con él. También el jueves, la casa matriz de Parler, Parlement Technologies, anunció que cancelaba las negociaciones para venderle la plataforma a West, pero indicó que la decisión ya se había tomado a mediados de noviembre. Parler es muy popular entre los ultraconservadores por su defensa de la libertad de expresión a ultranza, casi sin límites. Kanye West había manifestado deseos de comprar la plataforma después de que unas declaraciones antisemitas lo convirtieran en persona non grata en el mundo de los negocios y llevaran a Instagram y a Twitter a eliminar algunas de sus publicaciones. "Amo a los nazis"

El jueves, en el plató de "Infowars", que afirma estar aquejado de un trastorno de bipolaridad y que no hace mucho dijo que podría presentarse a la presidencia de Estados Unidos en 2024, se mostró muy provocador.



"Yo veo cosas buenas sobre Hitler", declaró el músico de 45 años. "No puedo decir que esta persona [Hitler] que inventó carreteras y los micrófonos que yo uso como músico, no hizo nada bueno".



"Cada ser humano tiene algo valioso que ha traído a la mesa, especialmente Hitler", insistió.



"Los nazis hicieron cosas realmente malas", le respondió el presentador, Alex Jones, recientemente condenado a pagar casi 1.000 millones de dólares por haber negado la realidad de una matanza en una escuela.



"Pero hicieron cosas buenas también", le replicó Ye. "Yo amo a los judíos, pero también amo a los nazis. No me gusta ver la palabra maldad junto a nazis".



En las últimas semanas, varios miembros de su anterior círculo profesional denunciaron la fascinación de Kanye West por Hitler en medios estadounidenses.



A raíz de este nuevo escándalo, la Coalición Republicana Judía condenó a Ye y exhortó a quienes aún lo apoyan a deslindarse del artista.