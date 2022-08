Turquía minimiza amenaza de sanciones de EE. UU. por relaciones comerciales con Rusia

Por AFP Agencia | 26 de agosto de 2022, 5:22 AM

Estambul, Turquía | Las empresas turcas no deberían preocuparse por un eventual riesgo de sanciones estadounidenses a raíz del comercio con Rusia, afirmó el viernes el ministro turco de Finanzas, después de que Washington advirtiera a Anakara esta semana en ese sentido.



El vicesecretario estadounidense del Tesoro había enviado una carta esta semana a las organizaciones patronales turcas, advirtiendo que aquellas empresas e instituciones que comercien con Rusia podrían ser sancionadas.



"La carta enviada a las organizaciones turcas de negocios no debería causar preocupación entre nuestros empresarios [...] Turquía es uno de los centros de poder político y económico más importantes del mundo", tuiteó el ministro turco de Finanzas, Nurettin Nebati.



Se trata de la primera reacción oficial de Turquía tras el envío de la misiva, fechada el lunes y cuyo contenido fue divulgado por el diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ).



En ella, el Tesoro estadounidense señala que las compañías turcas corren un "riesgo mayor" ante "los intentos de Rusia de utilizar" a Turquía "para eludir las sanciones".



El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, habían anunciado a principios de agosto un acuerdo para reforzar la cooperación energética y económica, tras su reunión en la ciudad rusa de Sochi.



Turquía, un país miembro de la OTAN, también anunció el pago parcial en rublos del gas ruso y que el sistema ruso de pagos "Mir" iba a ser utilizado por más bancos turcos.



Según cifras oficiales, las exportaciones turcas a Rusia entre mayo y julio aumentaron casi un 50% respecto al año anterior.



"Estamos decididos a desarrollar nuestras relaciones económicas y comerciales con nuestros vecinos en varios ámbitos, en especial en el turismo", afirmó Nebati.



Según el Wall Street Journal, los ciudadanos rusos han abierto más de 500 compañías en Turquía en lo que va de año, es decir, más del doble que el año pasado.



Turquía, que condenó rápidamente la invasión rusa de Ucrania, optó por la neutralidad entre los dos países y no secundó las sanciones occidentales contra Moscú.