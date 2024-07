Turquía clasifica y jugará cuartos de la Eurocopa contra Países Bajos

Guiada por un doblete de Merih Demiral, Turquía sorprendió a Austria 2-1 este martes en Leipzig y alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024, en los que se medirá a Países Bajos.



Autor de un doblete con los dos primeros disparos a puerta de Turquía en el partido, el central de 26 años se sirvió de acciones a balón parado para noquear a los austríacos (1', 59') y enviar a su selección a cuartos de final por primera vez desde 2008.



Si bien el resultado no supone un 'shock', sí es una de las sorpresas de esta Eurocopa-2024, luego de la gran fase de grupos de Austria, que llegó a creer en la igualada tras el gol de Michael Gregoritsch (66').



Los aficionados turcos, superiores en número y decibelios, explotaron de euforia a los 57 segundos de partido, cuando Demiral aprovechó un rebote tras un saque de esquina mal despejado por la defensa austríaca para abrir el marcador.



Sorprendidos por el temprano contratiempo, los hombres de Ralf Rangnick se lanzaron a por el empate, y a punto estuvieron de lograrlo rápidamente a través de Cristoph Baumgartner (5'), que no alcanzó por centímetros un balón que se paseó en paralelo a la línea de gol.



El partido bajó de revoluciones y los turcos cedieron el balón, buscando hacer daño a la contra y desde el balón parado.



Austria intentaba construir con calma e imponer su superioridad técnica, pero Turquía no se inclinó y manutuvo la ventaja al descanso.



Paradón de Günok en el añadido

El asedio se intensificó en el segundo tiempo, con los austríacos cada vez más volcados sobre la portería de Mertz Günok, pero sin llegar a definir con acierto en los metros finales.



Pero Demiral apareció para rematar un córner botado al primer palo en una de las escasas llegadas al área de Turquía en la segunda mitad.



Contra las cuerdas, Austria dejó de lado la calma, y logró meterse de nuevo en el partido gracias también a un saque de esquina, aprovechado por Gregoritsch.



El tirón final en busca del empate pecó de ansiedad y no pudo superar a la organizada Turquía de Vincenzo Montella, pese a un último remate de Baumgartner a bocajarro salvado 'in extremis' por un paradón Mert Günok (90+5').



Luego de haber acabado como líder en la compleja llave D, dejando buenas sensaciones por delante de Francia y Países Bajos, Austria no logra superar los octavos de final que ya alcanzó en 2021, su mejor resultado hasta la fecha.



Por su parte, Turquía se enfrentará a Países Bajos el próximo sábado 6 de julio en el Olímpico de Berlín por un boleto hacia las segundas semifinales de su historia.