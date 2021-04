Turistas de EE.UU. podrán visitar pronto la UE, dice dirigente europea

Washington, Estados Unidos | Los turistas estadounidenses vacunados contra el covid-19 podrán visitar la Unión Europea en los próximos meses, dijo la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una entrevista publicada el domingo por The New York Times.



Tras señalar un cambio importante en la política de la UE a medida que aumentan las vacunas en todo el mundo, Von der Leyen no precisó un calendario, pero el Times dijo que las nuevas reglas podrían estar vigentes este verano.



"Los estadounidenses, por lo que puedo ver, usan vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos", dijo. "Esto permitirá la libre circulación y los viajes a la Unión Europea".



"Una cosa está clara: los 27 estados miembros aceptarán, incondicionalmente, a todos aquellos que estén vacunados con vacunas aprobadas por la EMA", el regulador de medicamentos del bloque, agregóñ



La EMA, el regulador de medicinas de la UE, aprobó las tres vacunas que se utilizan en Estados Unidos: Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson.



El Times dijo que el programa de vacunación de Estados Unidos y el progreso en las conversaciones sobre cómo usar los certificados de vacunas estaban detrás del plan para permitir el regreso de los viajes de placer desde Estados Unidos a la UE.



Von der Leyen destacó que Estados Unidos está haciendo "un gran progreso" y está en camino de vacunar al 70% de los adultos a mediados de junio.



La reanudación de los viajes dependería "de la situación epidemiológica, pero la situación está mejorando en Estados Unidos y, por suerte, también está mejorando en la Unión Europea", agregó.



La pandemia ha devastado el turismo en el continente, y muchas naciones han cerrado fronteras para viajes no esenciales.



Grecia decidió la semana pasada que los viajeros provenientes de la UE y otros cinco países que están vacunados o tienen una prueba reciente de covid negativa ya no necesitarán cumplir cuarentena a su llegada.



El país está ansioso por reabrir su sector turístico y ha intensificado el despliegue de vacunas con la esperanza de fortalecer la inmunidad entre los residentes.



La Unión Europea ha dicho que quiere lanzar un pasaporte de vacuna para los viajeros, aunque ese proyecto aún no se ha formalizado.

Lea también Nacional Si espacios en UCI se agotan, ¿se pueden usar camas de hospitales privados? Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social advirtieron sobre el inminente colapso de los servicios hospitalarios.