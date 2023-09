Trump y sus hijos cometieron fraude al inflar valor de sus bienes, considera juez

27 de septiembre de 2023, 5:45 AM

En su fallo, Engoron acusó a Trump, que prestó declaración jurada en el caso, y a sus abogados de "basarse en argumentos falsos".



"En el mundo de los demandados (Trump y sus hijos): los apartamentos de alquiler regulado valen lo mismo que los apartamentos no regulados; la tierra restringida vale lo mismo que la tierra no restringida", dijo el juez.



"Este es un mundo de fantasía, no el mundo real", consideró.



Entre las propiedades erróneamente sobrevaloradas -entre 114 y 207 millones de dólares- estaba el apartamento de Trump en la Trump Tower de Manhattan, cuya superficie se cifró en 30.000 pies cuadrados (2.787 metros cuadrados) cuando en realidad tenía 10.996 pies cuadrados (1.021 metros cuadrados).



"Una discrepancia de este orden de magnitud, por parte de un promotor inmobiliario que calcula su propio espacio de vivienda de décadas, solo puede considerarse fraude", dijo el juez.



Trump, favorito para la nominación del partido republicano a la presidencia en las elecciones de 2024, calificó el caso como una "cacería de brujas", llamando a la fiscal, negra y demócrata, "racista".



En enero, la Trump Organization fue multada con 1,6 millones de dólares por un juez de Nueva York en un caso penal de fraude fiscal y financiero.



Trump, de 77 años, también enfrenta cargos federales por el manejo inadecuado de documentos secretos y cargos de conspiración por tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020.



Sobre él también pesan cargos estatales por presuntos pagos para comprar el silencio de una actriz porno en Nueva York, y por presiones a funcionarios para anular los resultados electorales a favor de Joe Biden en el estado de Georgia.



El expresidente fue hallado responsable en un juicio civil en mayo por agresión sexual contra una columnista en 1996 y por difamación contra la misma periodista en comentarios que hizo el año pasado.