Trump también impondrá nuevo arancel del 10% a países con acuerdos comerciales con EE.UU.

Los socios comerciales de Estados Unidos que habían alcanzado acuerdos arancelarios con la administración de Donald Trump ahora enfrentarán un gravamen del 10 %, pese a que anteriormente hubieran pactado porcentajes mayores, informó la Casa Blanca.

La medida llega después de que la Corte Suprema de EE. UU. declarara que Trump no tenía autoridad legal para imponer aranceles generales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, invalidando las tarifas impuestas por países individuales.

Desafiando la decisión del tribunal, el presidente firmó un decreto desde el Despacho Oval, que entrará en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días. Según la Casa Blanca, la medida es temporal, mientras la administración busca otras facultades legales para aplicar aranceles más adecuados o previamente negociados.

Trump expresó su decepción por la sentencia y criticó a los magistrados que votaron en contra, aunque reconoció que aún no está claro si deberá reembolsar los aranceles recaudados, los cuales podrían ascender hasta 175.000 millones de dólares, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

El alto tribunal permitió, sin embargo, que la administración continúe gravando sectores específicos como automóviles, acero y aluminio.

Las reacciones internas fueron mixtas: partidarios del presidente se mostraron cautos, mientras que la oposición criticó las políticas económicas y advirtió sobre la incertidumbre global.

A nivel internacional, México, la Unión Europea y Canadá indicaron que estudiarían la sentencia y sus implicaciones, mientras que el Reino Unido aseguró que buscará mantener su posición comercial privilegiada. Otros socios como Japón, India y Corea del Sur continúan bajo acuerdos arancelarios vigentes.

El anuncio se produce en medio de un contexto económico débil: el crecimiento de EE. UU. en 2025 fue de 2,2 %, inferior al 2,8 % del año anterior, y el déficit comercial aumentó ligeramente hasta 1,24 billones de dólares.

La bolsa de Nueva York reaccionó de manera mixta, cerrando con alzas: Dow Jones +0,47 %, Nasdaq +0,90 %, a pesar de un inicio en rojo.



