Trump sugiere la pena de muerte para demócratas "sediciosos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el jueves (20.11.2025) la posibilidad de castigar con la pena de muerte a seis legisladores demócratas que instaron a los militares a desobedecer las "órdenes ilegales" del gobierno.

Trump lanzó la amenaza luego de que un grupo de senadores y representantes demócratas, todos con experiencia militar o en servicios de inteligencia, dijeran en un video publicado el martes que los uniformados "pueden negarse a acatar órdenes ilegales".

"Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ¿ENCERRARLOS???", exclamó Trump en su red Truth Social.

En una publicación posterior añadió: "¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, castigable con la MUERTE!".

Trump también reposteó un mensaje de un usuario que le instaba a "colgarlos" y le decía que el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, habría hecho lo mismo.

Demócratas rechazan "canallada" de Trump

El Partido Demócrata respondió poco después. "Trump acaba de pedir la pena de muerte contra legisladores demócratas. Una absoluta canallada", escribió el partido en su cuenta de X, junto al mensaje del mandatario.

En el video publicado el martes en X, los legisladores demócratas dijeron que "esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses".

"En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de casa", declararon. Y añadieron: "Pueden negarse a acatar órdenes ilegales".