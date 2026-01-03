Trump sobre captura y extracción de Maduro: "Como un show televisivo"

La audaz captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por las fuerzas especiales estadounidenses en la madrugada del sábado fue "como un show televisivo", aseguró Donald Trump en una entrevista.



Estos fueron los detalles de la operación, llevada a cabo tras meses de creciente presión militar contra Caracas, según narró el presidente estadounidense a la cadena Fox News desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida).

La captura



"La vi, literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia... Fue algo increíble. Teníamos una sala y lo vimos, vimos cada aspecto", dijo el republicano.



El mandatario aseguró que estuvo rodeado de un "montón de gente, incluidos generales" mientras veían la operación.



"Fue complicado, extremadamente complicado: toda la operación en sí, los aterrizajes, el número de aeronaves, las diferentes clases de helicópteros, de cazas... Teníamos un caza para cada posible situación", explicó Trump.



"Penetraron en lugares donde no era posible penetrar, puertas acorazadas que estaban ahí precisamente para eso", añadió.



Una fortaleza



Sobre dónde se encontraba Maduro, Trump dijo que "estaba en un lugar fuertemente custodiado, como una fortaleza. En realidad, estaba en una fortaleza".



"Tenía lo que llaman un espacio de seguridad, donde hay acero macizo por todas partes. No consiguió cerrar ese espacio. Estaba intentando entrar en él, pero lo arrollaron tan rápido que no llegó a entrar. Nosotros estábamos preparados. Teníamos sopletes enormes y todo lo demás que se necesita para atravesar ese acero. Pero no nos hizo falta", agregó el presidente estadounidense.



Las bajas



"Que no hayamos tenido ningún muerto fue increíble. Creo que no tuvimos ningún muerto, tengo que decirlo, porque a un par de muchachos los alcanzaron, pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado", detalló Trump en la entrevista.



"Pero que no hayamos tenido ningún muerto, que no perdiéramos ninguna aeronave, ya sabes, todo volvió, recuperamos todo. A uno le dieron bastante fuerte, a un helicóptero, pero lo recuperamos".



La decisión



"Íbamos a hacer esto hace cuatro días, pero la meteorología no era perfecta. La meteorología tiene que ser perfecta. Algunas nubes más de las que pensábamos, pero estuvo bien. De repente se abrió, y dijimos: 'Vamos'. Fue simplemente increíble".



El juicio



Acerca de los siguientes pasos, Trump que "serán llevados a Nueva York".



"Están en un barco, pero se dirigirán a Nueva York. Los sacaron en helicóptero y se fueron en helicóptero en un vuelo agradable. Estoy seguro de que les encantó".



El futuro



"Estamos sopesando esa decisión ahora. No podemos arriesgarnos a dejar que alguien simplemente retome donde él lo dejó. Estaremos muy involucrados. Queremos traer la libertad para la gente, queremos tener una gran relación", acotó Trump.

