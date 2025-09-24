Trump se muestra molesto por regreso al aire de Jimmy Kimmel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la noche del martes (23.09.2025) el regreso del programa del humorista Jimmy Kimmel, quien al reaparecer en la pantalla chica dijo que el magnate republicano "no aguanta las bromas".

El show de Jimmy Kimmel Live! regreso al aire luego que estuvo suspendido unos días debido a presiones del gobierno sobre los canales de TV que lo transmiten.

En un mensaje en su red social, Trump acusó a la cadena ABC de "favorecer 99% a la BASURA demócrata" y aseveró que Kimmel es "otro brazo del DNC", en referencia al Comité Nacional Demócrata.

"Pienso que vamos a poner a prueba a ABC por esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. La última vez tuvieron que pagarme 16 millones de dólares", escribió el mandatario republicano antes de emitirse el show.

Luego de la elección de Trump el año pasado, la cadena ABC optó por pagar 16 millones de dólares para resolver una demanda por difamación que le interpuso el entonces candidato republicano.

Una masiva ovación

Con una masiva ovación, Kimmel volvía a aparecer en la pequeña pantalla con un mensaje claro y contundente: "No podemos permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión".

El humorista comenzó su intervención agradeciendo a quienes siguieron apoyando el programa y "se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto, para que sus voces se escucharan".

"Nunca lo olvidaré. Quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero apoyan mi derecho a compartirlas de todos modos", agregó.

Continuó su intervención afirmando haber escuchado mucho acerca de qué y cómo debía conducir el programa de esta noche, aunque aseguró que no espera marcar una gran diferencia con sus palabras.

Humorista rompió en llanto

"Si os gusto, os gusto; si no, no os gusto. No me hago ilusiones de cambiar la opinión de nadie, pero quiero dejar algo claro, porque es importante para mí como ser humano, y es que entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven", indicó Kimmel mientras se emocionaba y rompía a llorar.

En su monólogo, Kimmel atacó al magnate republicano por desear la cancelación del programa e ir en contra de la libertad de expresión: "Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta las bromas", dijo el humorista durante su esperado monólogo de apertura.

Kimmel, quien frecuentemente critica a Trump y a su círculo próximo, desató la ira de algunos conservadores al insinuar que su movimiento MAGA (Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo) trataba de explotar políticamente el asesinato de Kirk, quien murió en un ataque a bala en un campus universitario el 10 de septiembre.

El influyente programa de variedades no será transmitido en todo el país debido a que dos compañías propietarias de decenas de canales afiliados a ABC, la cadena sede de "En Vivo con Jimmy Kimmel", anunciaron que continuarán boicoteando el espacio.