Trump revisará una nueva propuesta de Irán, pero ve poco probable su aceptación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que revisará una nueva propuesta de paz enviada por Irán, aunque expresó dudas sobre su posible aceptación por parte de su gobierno.

“Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo en los últimos 47 años”, señaló Trump en una publicación en su red social Truth Social.

El mandatario no ofreció detalles sobre el contenido de la propuesta ni sobre los próximos pasos de la administración estadounidense.

Por su parte, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, afirmó que la propuesta fue presentada a través de un mediador pakistaní con el objetivo de poner fin “de manera permanente” al conflicto, asegurando que ahora “la pelota está en el campo de Estados Unidos”.

“Estados Unidos debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo. Irán está preparado para ambas opciones”, declaró ante diplomáticos en Teherán, según la cadena estatal IRIB.

En otro acto público en Florida, Trump también se refirió a operaciones militares en el marco del bloqueo naval a puertos iraníes, afirmando que las fuerzas estadounidenses han interceptado buques en alta mar.

“Aterrizamos encima y tomamos el control del barco. Nos hicimos con la carga, nos hicimos con el petróleo. Es un negocio muy rentable”, dijo el mandatario, quien añadió: “Somos como piratas”, en declaraciones realizadas durante un mitin.





​