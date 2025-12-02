Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional sobre Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump discutirá con sus asesores los próximos pasos relacionados con Venezuela, en medio del amplio despliegue militar de Washington en el Caribe y su creciente presión sobre Caracas, informó la Casa Blanca.

"Confirmo que el presidente se reunirá con su equipo de Seguridad Nacional para tratar este tema (de Venezuela) y muchos otros", dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, al ser preguntada por el encuentro.

Leavitt no quiso ahondar en detalles sobre los temas a abordar, y en su lugar insinuó que esta es una reunión rutinaria. Trump "se reúne con su equipo de Seguridad Nacional con frecuencia. Es el Comandante en Jefe", añadió.

Según reportes de prensa, la cita tendrá lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca, a la que se prevé asistan altos funcionarios como los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

La reunión se produce un día después de que el presidente estadounidense confirmó que sostuvo una reunión por teléfono con el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, que no se ha referido al tema.

Una decisión final

Leavitt no respondió si Trump tomó una decisión final sobre una posible intervención estadounidense y se negó a descartar la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano y mantuvo la ambigüedad de la Casa Blanca sobre el asunto. "Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas", declaró.

Estados Unidos movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo, junto a otros buques de guerra, aviones caza y miles de tropas. El despliegue, asegura, forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque Maduro afirma que el objetivo es su derrocamiento.

La reunión de este lunes entre Trump y sus asesores también coincide con el aumento del escrutinio en el Congreso sobre la legalidad de los ataques estadounidenses a las supuestas embarcaciones relacionadas con el narcotráfico.

Comisiones bipartidistas dan los primeros pasos para investigar si el secretario de Guerra Hegseth habría cometido supuestos crímenes de guerra al ordenar un segundo ataque mortal para rematar a sobrevivientes de una lancha venezolana en aguas caribeñas, según reportes de The Washington Post.

Hegseth ha calificado la información de falsa y Trump ha defendido a su secretario de Guerra, asegurando que cree su versión.

Maduro acusa a EE.UU. de "terrorismo psicológico"

En Caracas, Maduro calificó de "terrorismo psicológico" el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe que, aseguró, comenzó hace 22 semanas.

"Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria", dijo Maduro, a las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, tras una marcha convocada por el oficialismo para acompañar la juramentación de los llamados Comandos Bolivarianos Integrales.

El líder de los chavistas agregó que han sido unas 22 semanas "bien aprovechadas" de adiestramiento de las Milicias -como se conoce a este componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) conformado por civiles con entrenamiento militar-, y en las que, dijo, se puso a Venezuela en un punto de capacidad defensiva que no tuvo "nunca antes".