Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, plátanos y café

El presidente Donald Trump emitió el viernes un decreto para retirar los aranceles de Estados Unidos sobre importaciones agrícolas como carne de res, plátanos, café y tomates, en momentos en que el gobierno está bajo presión para reducir el costo de vida para los estadounidenses.

El decreto presidencial determina que algunos productos agrícolas estarán exentos de los aranceles "reciprocos" impuestos este año, tras analizar cuestiones como la capacidad de producción nacional de ciertos bienes en Estados Unidos.

Aunque la medida no detalla países, el analista en temas económicos, Daniel Suchar, aseguró a Teletica.com que esta medida beneficia a Costa Rica.



“Esto es una noticia muy buena, que se abraza como país, más que todo recordando que el sector agroexportador a manifestado indicador mensual de actividad económica incluso en terreno negativo, por lo tanto, esto le bajaría muchísimo a la ansiedad y por su puesto, le brindaría mucha confianza a todos los exportadores para poder volver a esa relación comercial con nuestro principal socio, que en este caso, son los Estados Unidos”, explicó.



Suchar también detalló que esta medida logrará “hacer un punto de inflexión, dinamizar la economía, más que todo, en los sectores rurales y generar nuevamente empleos directos o indirectos que se vieron afectados”.



A lo que el analista considera, se trata de “un augurio de un 2026 mucho mejor”.



El contexto

Trump dictó el 2 de abril una orden ejecutiva que modificaba sustancialmente la política comercial estadounidense, al imponer un arancel mínimo del 10%, ya que el déficit comercial constituía a su juicio "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos", recuerda el comunicado de la Casa Blanca.

A ese arancel mínimo se le agregaron suplementos, en función de países y productos.

El Tesoro estadounidense empezó a recaudar sustanciales ingresos mensuales, pero la inflación se ha resentido al mismo tiempo por esos derechos de aduana.

Tras una primera revisión el 5 de septiembre, Trump considera ahora que "la demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna para producir ciertos productos" obliga a rebajar de nuevos los aranceles.

El costo de la vida es citado por los estadounidenses como una de sus principales preocupaciones en sondeos públicos.

Estados Unidos anunció el jueves acuerdos arancelarios que apuntan a esa reorganización de su política comercial con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, todos ellos importantes productores de insumos como el café, la carne de res y la fruta.