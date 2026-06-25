Trump reitera su "decepción" con socios de la OTAN

El presidente Donald Trump insistió el miércoles (24.06.2026) en que los países de la OTAN habían "decepcionado" a Estados Unidos durante su guerra contra Irán, en declaraciones al recibir en la Casa Blanca al jefe de la alianza, Mark Rutte.

Las relaciones dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se tensionaron luego de la ofensiva contra Irán que desató un conflicto regional. Trump llegó al punto de amenazar con plantearse abandonar la OTAN ante la falta de respaldo a su acción en Oriente Medio.

"Nos decepcionaron. No necesitábamos ayuda en esto para nada. Demolimos a (Irán) literalmente en la primera semana, pero habría sido agradable que hubieran dicho: 'Nos gustaría ayudar'", afirmó tras arremeter contra los socios de la OTAN, en especial contra España.

Trump: "España es terrible"

"España es un desastre. España es terrible, incluso desde tu punto de vista", le espetó Trump a Rutte durante la reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca abierta a los medios, en la que se refirió a la negativa del Gobierno español a permitir el uso de bases en su territorio para que aeronaves estadounidenses despegaran para participar en ataques contra Irán.

"No quieren pagar nada; creen que todo les va a salir gratis. España no es un buen grupo, no es para nada un buen grupo", añadió el mandatario, que cargó también contra Italia, Francia, Alemania o Reino Unido, que al igual que España, negaron apoyo logístico a EE.UU. en determinados momentos de la guerra.

"Nos decepcionó el Reino Unido, estamos decepcionados con Alemania y Francia, decepcionados con la mayoría de ellos", aseveró el republicano.

Dicé que irá a cumbre en Turquía por respeto a Erdogan

Trump agregó que asistirá a la próxima cumbre de la OTAN en Turquía por respeto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y dio a entender que no habría aceptado la invitación si el encuentro hubiera sido organizado por otro mandatario.

"No creo que hubiera ido. (...) No habría ido por la mayoría de la gente. Él me llamó y me dijo: 'Por favor, la tenemos en Turquía, tienes que estar allí, Estados Unidos tiene que estar allí'. Así que voy por respeto al presidente Erdogan", afirmó.

Elogió además al mandatario turco al definirlo como "un gran líder" y "una persona muy fuerte", y aseguró que durante la reciente escalada con Irán atendió su petición de mantenerse al margen del conflicto.

"Erdogan ha hecho todo lo que le he pedido", resaltó.

La próxima cumbre de la OTAN se celebrará en Ankara (Turquía) dentro de dos semanas y reunirá a los 32 aliados de la organización, además de varios países invitados.