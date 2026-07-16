Trump recibirá a Bukele tras ser proclamado para aspirar a un tercer mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, días después de que este fuera proclamado como aspirante a un tercer mandato consecutivo en las elecciones de febrero de 2027, tras una polémica reforma que permite la reelección indefinida.

La Casa Blanca confirmó el encuentro para este jueves a las 11:00 a. m. de Washington (15:00 GMT), en medio de la estrecha sintonía entre ambos mandatarios, quienes han impulsado planes de cooperación bilateral en materia migratoria y de lucha contra el crimen organizado.

Aliado de Trump, la imagen internacional de Bukele se vio empañada en 2025 tras mantener incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida para pandilleros, bajo la acusación, sin pruebas, de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

Tras ser liberadas, esas personas denunciaron torturas, abusos e incluso violencia sexual.

Bukele, quien gobierna El Salvador desde 2019, fue proclamado la noche del domingo durante las elecciones internas del partido oficialista Nuevas Ideas, en las que participó como único aspirante.

El publicista de 44 años mantiene una alta popularidad gracias a su ofensiva contra las pandillas, la cual redujo los índices de criminalidad a mínimos históricos en un país que llegó a figurar entre los más violentos del mundo.

Bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, el mandatario desmanteló a las estructuras de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos. Sin embargo, organizaciones internacionales han denunciado que esa estrategia ha estado acompañada de violaciones a los derechos humanos y restricciones a las libertades civiles.

Su camino hacia un nuevo mandato quedó despejado en julio de 2025, cuando el Congreso, dominado por Nuevas Ideas, eliminó el límite de dos mandatos consecutivos. La oposición calificó esa decisión como una "muerte de la democracia".

Aunque conserva una aprobación superior al 85%, según diversas encuestas, Bukele también enfrenta señalamientos de sus críticos, quienes lo acusan de concentrar el poder al controlar el Congreso, el sistema judicial, la Fiscalía y otras instituciones estatales.

"Dictador cool".

Así se ha definido el propio mandatario salvadoreño en distintas ocasiones. Su estilo sarcástico y su modelo de seguridad han despertado el interés de varios gobiernos de derecha en el continente.