Trump recibe a Carlos III y Camila para tomar el té en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca el lunes (27.04.2026) a los reyes británicos, Carlos III y Camila, para tomar el té y posteriormente mostrarle la recién inaugurada colmena de la residencia presidencial, en el primero de los cuatro días de su visita de Estado.

El presidente y la primera dama Melania Trump compartieron con la pareja real un té privado en el Salón Verde.

Tras la reunión, Trump guió a los monarcas en un recorrido por la recién renovada colmena de la Casa Blanca, ubicada en el Jardín Sur, una instalación que el gobierto asegura es parte de sus esfuerzos por "promover iniciativas medioambientales" dentro del complejo.

La administración Trump mantiene una postura de rechazo frontal a los esfuerzos internacionales y nacionales de mitigación del cambio climático, priorizando la desregulación y el aumento de la producción de combustibles fósiles.

Entre otras acciones, el mandatario retiró formalmente a Estados Unidos del Acuerdo de París por segunda vez el 27 de enero de 2026, convirtiéndose en el único país fuera del pacto medioambiental.

Tensiones Reino Unido-EE.UU. por Irán

La visita de Estado llega marcada por la fricción entre Washington y Londres, insuflada por las críticas de Trump contra el primer ministro británico, al que acusa de no haber querido dar suficiente apoyo a la ofensiva estadounidense contra Irán ni de brindar activos para intentar desbloquear el estrecho de Ormuz.

Mañana, ambos serán recibidos en una ceremonia militar de bienvenida en la Casa Blanca. antes de que el rey Carlos III y Camila vuelvan a reunirse con sus anfitriones, esta vez en el Despacho Oval.

Después, el rey británico, quien realiza su primera visita de Estado a Estados Unidos, se dirigirá al Congreso norteamericano en una sesión conjunta.

Será la primera vez que un miembro de la realeza británica se dirija al Congreso desde 1991, cuando la reina Isabel II se convirtió en la primera monarca británica en hablar ante la Cámara.

Para concluir la jornada del martes, Carlos y Camila acudirán al banquete de gala que se ofrecerá en su honor en la Casa Blanca.