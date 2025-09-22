EN VIVO
Trump rechaza carta de Maduro con invitación al diálogo

Según la Casa Blanca, la misiva está plagada de “mentiras”.

AFP
Por AFP Agencia |22 de septiembre de 2025, 12:17 PM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la invitación al diálogo hecha en una carta por el líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmando que la misiva estaba plagada de “mentiras”, anunció la Casa Blanca el lunes.

“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, declaró el lunes la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una rueda de prensa, en la que calificó a Maduro de “ilegítimo”.

Noticia en desarrollo.

