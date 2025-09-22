Trump rechaza carta de Maduro con invitación al diálogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la invitación al diálogo hecha en una carta por el líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmando que la misiva estaba plagada de “mentiras”, anunció la Casa Blanca el lunes.



“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, declaró el lunes la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una rueda de prensa, en la que calificó a Maduro de “ilegítimo”.



Noticia en desarrollo.