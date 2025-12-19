Trump rebautiza con su apellido el Centro Kennedy de Artes Escénicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rebautizó el jueves (18.12.2025) el Centro Kennedy de Washington, el principal centro de artes escénicas del país, con su apellido, que a partir de ahora pasará a llamarse el Centro Trump-Kennedy.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que la junta directiva del Centro Kennedy, presidida por el propio Trump, "acaba de votar unánimemente para cambiar el nombre" del complejo teatral, originalmente bautizado en honor al expresidente demócrata John F. Kennedy, asesinado en 1963.

Leavitt dijo en redes sociales que el cambio se debe a "la increíble labor que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio".

Un cambio al margen de la ley

El nombre del Centro Kennedy fue establecido por ley, de manera que una modificación de estas características debería pasar por el Congreso, donde los republicanos tienen mayoría.

Trump ha sugerido varias veces que podría modificar el nombre del Centro Kennedy, que visitó por última vez el pasado 5 de diciembre, pues el edificio albergó el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, del que Estados Unidos es anfitrión.

Tras su llegada al poder, el líder republicano destituyó la junta directiva del Centro Kennedy, la reemplazó con aliados y se autoproclamó el presidente de la institución.

Al frente de la institución, fundada en 1971, Trump ordenó eliminar el contenido 'woke' (progresista) de su programación y ha prometido una profunda renovación del edificio.

El mandatario se autonombró además presentador de la gala de los Premios del Centro Kennedy 2025, que fueron entregados a Sylvester Stallone, Gloria Gaynor y Kiss, entre otros.

La toma de control del Centro Kennedy es uno de los cambios que ha introducido Trump a la capital estadounidense para dejar huella. También ordenó una profunda remodelación de la Casa Blanca, agregándole un salón de baile, y planea la construcción de un arco de triunfo en una de las entradas de Washington.